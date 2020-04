Stand: 26.04.2020 14:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Trockenheit verschärft Waldbrandgefahr

Früher als sonst ist die Waldbrandgefahr in Niedersachsen aktuell sehr hoch. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums wurde in einigen Bereichen wie Celle, Faßberg oder Lüchow bereits die höchste Stufe 5 in der vergangenen Woche ausgerufen. Derzeit gelten vor allem im östlichen Teil Niedersachsens die Stufen 3 und 4. Noch nie seien so früh so viele Warnmeldungen bei der Waldbrandzentrale in Lüneburg eingegangen, heißt es. Um Brände möglichst früh zu entdecken, ist die Zentrale seit Mitte März besetzt. Sie betreibt 20 Kameras in sogenannten hochgefährdeten Gebieten. Dort entstanden in der Vergangenheit rund 80 Prozent aller Waldbrände in Niedersachsen.

Waldbrand im Emsland endet glimpflich

Unterdessen hat die Feuerwehr am Sonnabend im Emsland einen Waldbrand gelöscht. Nach Angaben eines Sprechers brannten in Börgel rund 300 Quadratmeter Wald nahe eines Naturparks. Um ein Ausbreiten auf die angrenzenden Waldflächen zu verhindern, wurden weitere Löschfahrzeuge nachbeordert. Laut Feuerwehr war der Brand dann schnell unter Kontrolle. Jüngst hatten im Westen Niedersachsens mehrere Moorflächen in Brand gestanden.

Aktionsplan vorgestellt

Am Freitag hatte das Landwirtschaftsministerium einen Aktionsplan zur frühzeitigen Bekämpfung von Waldbränden vorgestellt. Dafür will die Landesregierung in den kommenden beiden Jahren 950.000 Euro investieren. Gemeinsam mit dem Innenministerium und dem Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) hat das Landwirtschaftsministerium nach eigenen Angaben die Waldbrandeinsatzkarten für mittel- und hochwaldbrandgefährdete Gebiete aktualisiert.

