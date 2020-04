Stand: 21.04.2020 11:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Trockenheit: Bauern bangen um Kartoffeln und Co.

Während sich viele Menschen in Niedersachsen über das seit Wochen anhaltende sonnige Wetter freuen, bereitet die Trockenheit Land- und Forstwirten große Sorgen. "Die Lage ist angespannt", sagt Thorsten Riggert. Er ist Landwirt in Uelzen, eine Region, die wegen ihrer sandigen Böden als die trockenste in Niedersachsen gilt. Die Temperaturen seien derzeit überdurchschnittlich hoch. Hinzu komme der starke Ostwind, der die Böden zusätzlich austrockne, so Riggert.

Frühjahrseinsaat kann nicht keimen

Die im Herbst eingesäten Pflanzen kämen zwar noch ganz gut zurecht, so Riggert. Denn im Winter habe es gut geregnet und die Grundwasserstände seien wieder auf dem Niveau von 2017 - also vor den vergangenen beiden trockenen Sommern. Aber die neue Einsaat habe es schwer. Zuckerrüben, Mais, Kartoffeln sowie das Sommergetreide liegen in der staubtrockenen Erde und brauchen dringend Wasser. So findet auch Landwirt Henrik Brunkhorst auf seinem vor zehn Tagen eingesäten Acker im Schaumburg Land Zuckerrübensamen, die noch immer nicht gekeimt haben. "Wir brauchen hier dringend Regen, sonst wird es schwierig", sagt Brunkhorst.

Keine Aussicht auf großen Regen

Doch nennenswerter Niederschlag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen nicht in Sicht. Zwar könnte es am Wochenende Schauer geben, aber eher kleinere. "Drei Tropfen, und danach ist der Boden wieder trocken", sagte ein DWD-Sprecher. Auch in der kommenden Woche könne es kleinere Schauer geben. Nennenswerter Niederschlag, der viel Feuchtigkeit in den Boden bringt, sei jedoch nicht in Aussicht. Bis zum 19. April registrierten die Meteorologen in Niedersachsen lediglich zwischen zwei und fünf Prozent des normalen monatlichen Niederschlags für diesen Monat - bezogen auf den Vergleichzeitraum 1961 bis 1990. Schon seit dem 11. März hat es in Niedersachsen keinen nennenswerten Niederschlag mehr gegeben.

Junge Bäume im Wald brauchen Wasser

Nicht nur für die Landwirte ist das problematisch. Auch in den Wäldern Niedersachsens kann die für diese Jahreszeit ungewöhnliche Trockenheit nach Einschätzung der Landesforsten zum Problem werden. "Die Pflanzen schreien nach Wasser", sagte Landesforst-Sprecher Michael Rudolph. Dies gelte vor allem für die jungen Bäume, denn derzeit sei die Haupt-Pflanzsaison. "Wir brauchen lang anhaltende Niederschläge, damit auch die flach wurzelnden jungen Pflanzen nasse Füße bekommen", so Rudolph. Zusätzliche Sorgen bereitet den Forstleuten der Borkenkäfer. Wegen der teilweise hohen Temperaturen beginnt die erste Generation der Schädlinge bereits auszufliegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.04.2020 | 12:00 Uhr