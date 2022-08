Trickbetrüger erbeuten in Niedersachsen Millionensummen Stand: 18.08.2022 10:34 Uhr Mit Trickbetrug haben Kriminelle in Niedersachsen im ersten Halbjahr mehrere Millionen Euro erbeutet. Den meisten Schaden verursachen falsche Polizisten und angebliche Verwandte, die eine Notlage vortäuschen.

Allein in Fällen mit falschen Polizeibeamten liegt die gesamte Schadenssumme bis Juni bei über zwei Millionen Euro, teilte das Landeskriminalamt Niedersachsen mit. Bei einer Gesamtzahl der Fälle im mittleren vierstelligen Bereich liege die Zahl der gelungenen Taten im oberen zweistelligen Bereich. Konkrete Fallzahlen haben die Ermittler nicht genannt, da Telefonbetrug in der polizeilichen Kriminalstatistik nicht einzeln erfasst werde.

Täter üben Druck auf Opfer aus

Wenn sich Kriminelle als falsche Polizeibeamten ausgeben, erzählen sie den potenziellen Opfern oft, ein Angehöriger habe einen tödlichen Unfall verursacht und benötige Bargeld, um einer Strafe zu entgehen. Eine weitere Masche ist es, von einem schwerkranken Angehörigen zu berichten, der im Krankenhaus liege und eine teure Behandlung brauche. Andere sollen bei einem Notar-Termin sofort mit Bargeld bezahlen, um eine Immobilie nicht zu verlieren. Das Ziel der Kriminellen ist laut LKA immer, Druck auf das Opfer auszuüben, damit es keine Zeit hat, rational nachzudenken.

Schaden durch Whatsapp-Betrug: Mehr als zwei Millionen Euro

Eine weitere Masche ist der Trickbetrug mittels Messengerdienst Whatsapp. Oft schlüpfen die Täter in die Rolle von Sohn oder Tochter. Um die unbekannte Rufnummer zu rechtfertigen, sagen sie etwa, dass das bisher genutzte Handy verloren gegangen sei. In ihrer Nachricht geben sie an, dringend Geld überweisen zu müssen. Mit dem neuen Handy hätten sie aber noch keinen Zugang zum Onlinebanking. Der oder die Angeschriebene solle daher die Überweisung übernehmen. Die Beträge seien in diesen Fällen in jedem einzelnen Fall zwar vergleichsweise gering, der gesamte Schaden aber liege im ersten Halbjahr bei über zwei Millionen Euro. Die Gesamtzahl der Taten liege im unteren vierstelligen, die der gelungenen Taten im oberen dreistelligen Bereich.

Betrüger geben sich als Interpol-Beamte aus

Die Kriminellen denken sich zudem immer neue Maschen aus, um an Geld ihrer Opfer zu kommen. So geben sich vermehrt seit Jahresbeginn die Täter in manchen Fällen als Europol- oder Interpolbeamte aus. Dabei sprechen sie gegenüber den Angerufenen von einem möglichen Identitätsdiebstahl. Die potenziellen Opfer werden zu einem Abgleich der personenbezogenen Daten aufgefordert. Teils sollen die Angerufenen Zahlungen leisten, um gegen sie laufende Strafverfahren im Ausland abzuwenden.

