Stand: 25.11.2019 20:37 Uhr

Trecker aus Niedersachsen auf dem Weg nach Berlin

Die Trecker-Konvois sind wieder unterwegs. Am Dienstag ist eine Kundgebung der Bauern-Initiative "Land schafft Verbindung" in Berlin geplant, zu der mehr als 10.000 Teilnehmer erwartet werden. Die Anreise per Sternfahrt ist am Montag gestartet: Allein aus Niedersachsen sind mehr als 1.200 Trecker dabei, wie NDR 1 Niedersachsen berichtete.

Demonstranten lehnen Agrarpolitik ab

Vor dem Brandenburger Tor wollen die Landwirte am Dienstag gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. In Göttingen, Hildesheim, Celle, Hannover und Braunschweig sind am Montag zunächst 200 Traktoren gestartet. Am Abend wollten noch weitere 150 losfahren. In Filsum in Ostfriesland wurden 140 Schlepper auf Lkw geladen, die nach Berlin fahren sollten. In Varel (Landkreis Friesland) startete am frühen Montagmorgen ein Konvoi aus etwa 30 Treckern, wie die "Nordwest-Zeitung" berichtete. Der Konvoi sollte über Osterholz-Scharmbeck und Uelzen fahren und von der Polizei begleitet werden. Landesweit haben Ortsverbände des Landvolks mehr als 25 Busse bereitgestellt, um auch Landwirte ohne Trecker nach Berlin zu bringen.

Demo: 1.200 Trecker aus Niedersachsen 25.11.2019 15:45 Uhr Aus zahlreichen Orten in Deutschland sind Trecker-Konvois unterwegs zu einer Kundgebung nach Berlin. Allein aus Niedersachsen sind mehr als 1.200 Traktoren beteiligt.







3,49 bei 43 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rund 5.000 Trecker unterwegs

"Wir fordern von der Politik einen Dialog und keine Verbote von oben", sagte eine Sprecherin des Kreislandvolks Wesermarsch. Insgesamt wird damit gerechnet, dass Landwirte mit etwa 5.000 Traktoren aus verschiedenen Bundesländern zur Agrardemo nach Berlin reisen, darunter auch etwa 600 Fahrzeuge aus Schleswig-Holstein.

Links Link Bauernprotest: Trecker rollen nach Berlin Mit einer Großkundgebung vor dem Brandenburger Tor in Berlin wollen Tausende Landwirte am Dienstag gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Mehr bei tagesschau.de. extern

Mehrere Aktionen seit Oktober

In den vergangenen Wochen hatten Landwirte mehrfach gegen das Agrarpaket der Bundesregierung protestiert. Erst vor eineinhalb Wochen demonstrierten die Landwirte in Hamburg - an der Sternfahrt zu der Protestaktion beteiligten sich mehr als 1.000 Traktoren aus Niedersachsen. Wenige Tage zuvor hatten im Emsland und in der Grafschaft Bentheim mehrere Hundert Landwirte mit Trecker-Konvois den Verkehr behindert. Weitere Aktionen hatte es bereits am 22. Oktober in zahlreichen norddeutschen Innenstädten gegeben.

Hinweis der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikels hieß es, dass die Bauern unter anderem gegen die "Gülleverordnung" demonstrieren. Dieser Begriff ist falsch, die Proteste richten sich unter anderem gegen die Düngeverordnung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.11.2019 | 12:00 Uhr