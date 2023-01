Trauerfeiern für Papst Benedikt XVI. in Niedersachsen Stand: 05.01.2023 02:00 Uhr Der verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. wird am Donnerstag im Petersdom in Rom beigesetzt. Unter anderem in Hildesheim, Osnabrück und Vechta gibt es in den kommenden Tagen Trauergottesdienste.

Im Hildesheimer Dom findet am Donnerstag ein Requiem statt. Die Totenmesse mit Bischof Heiner Wilmer beginnt um 18.30 Uhr. Zuvor ist laut Bistum ein Rosenkranz-Gebet in der Bischofskirche geplant. Bischof Wilmer würdigte den ehemaligen deutschen Papst in einem Nachruf als Vorbild im Glauben, hervorragenden Repräsentanten seiner Kirche mit enormer Geisteskraft und als feinsinnigen Menschen.

Gottesdienst in Vechta

Am Freitag um 8.15 Uhr feiert Weihbischof Wilfried Theising in der Vechtaer Propsteikirche St. Georg eine Gedenkmesse für den verstorbenen früheren Papst. Der Weihbischof nannte den ehemaligen Papst einen großen Theologen, auf dessen priesterliches, intellektuelles und spirituelles Wirken man dankbar zurückschauen könne.

Gedenken in Osnabrück

Am Sonntagvormittag wird für Benedikt XVI. im Dom St. Petrus in Osnabrück ein Gedenkgottesdienst gefeiert. Die Predigt hält Bischof Franz-Josef Bode. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Niedersachsenweit sollen am Donnerstag in den katholischen Gemeinden um 11 Uhr die Totenglocken läuten. Dazu aufgerufen hatte das Bistum Osnabrück. Auch in anderen Gemeinden finden Totenmessen statt.

