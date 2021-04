Tourismusbranche hofft auf Freiheiten für Geimpfte im Sommer Stand: 27.04.2021 12:01 Uhr Nach dem Impfgipfel gibt sich Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) zurückhaltend bei Privilegien für Geimpfte. Die Tourismusbranche setzt mit Blick auf die Urlaubssaison genau auf diese Gruppe.

Wenn ein großer Teil der Bevölkerung gegen eine Corona-Infektion geimpft sei, "dann gibt es überhaupt keinen Grund, Beschränkungen aufrechtzuerhalten", sagte der Vorsitzende des Tourismusverbands Niedersachsen, Sven Ambrosy, der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Auch kommunale Spitzenverbände fordern eine Perspektive - für alle Seiten. Zum einen brauche die von der Pandemie erheblich belastete Bevölkerung kurzfristig eine deutliche Perspektive für die Sommerferien, sagte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetags, Jan Arning. Zum anderen seien "auch die Tourismuskommunen sowie die Vermieter, die keinen Anspruch auf Entschädigungszahlungen haben" dringend darauf angewiesen.

FDP-Chef fordert Freiheiten wie Reisen zurück

Die niedersächsische Corona-Verordnung sieht bereits "gewisse Erleichterungen" für Geimpfte vor, wie Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) der Zeitung sagte. "Wenn die Impfkampagne allerdings weiter so gut läuft, sollten wir uns gerade mit Blick auf den Sommer auch mit dem Thema Urlaub für Geimpfte auseinandersetzen." FDP-Fraktionschef Stefan Birkner forderte: "Geimpfte sollten - genauso wie Getestete oder auch Genesene - so schnell wie möglich so viele Freiheiten wie möglich wiederbekommen." Das gelte auch für das Reisen.

