Tote und Verletzte bei mehreren Unfällen mit Motorrädern Stand: 19.04.2022 17:36 Uhr Das lange Osterwochenende mit milden Temperaturen haben viele Motorradfahrer in Niedersachsen für Ausflüge genutzt. Dabei kam es zu zahlreichen Unfällen. Der ADAC weist auf ein besonderes Problem hin.

In Königslutter im Landkreis Helmstedt sind am Montag zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein 61-jähriger Autofahrer gegen 18.20 Uhr die Elmstraße in Steinfeld. An einer Kreuzung übersah er demnach einen vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Motorrades mit Beiwagen. Der Motorradfahrer versuchte mit einer Bremsung einer Kollision zu entgehen, dabei überschlug sich das Gespann. Der 60 Jahre alte Motorradfahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer zogen schwere Verletzungen zu und wurden ins Klinikum nach Helmstedt gebracht.

Motorradfahrer aus Bad Essen stirbt bei Unfall in Löhne

Im nordrhein-westfälischen Löhne nordöstlich von Bielefeld ist ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Osnabrück am Ostermontag ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei von Dienstag hatte der Fahrer eines Kleintransporters den 74-Jährigen beim Abbiegen offenbar übersehen. Durch die Kollision wurde der Mann aus Bad Essen von seinem Motorrad geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

Videos 2 Min Biker auf Friedensfahrt für die Ukraine durch Ostfriesland Silke Kramp hatte die Demo eigentlich nur mit ihrem Motorrad-Club geplant. Am Ende waren aber mehr als 40 Bikes dabei. (22.03.2022) 2 Min

Motorradfahrer fährt auf A28 in Schutzplanke

Am Mittag wurde auf der A28 im Landkreis Oldenburg ein 60-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der Polizei zufolge war er beim Abfahren an der Anschlussstelle Hatten mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanke gefahren. Der ansprechbare 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Motorradfahrer fährt auf Auto auf und wird auf Gegenfahrbahn geschleudert

In Ihlow im Landkreis Aurich ist ein 22-jähriger Motorradfahrer nach einem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Nach Angaben der Polizei hatte am Montag ein 36 Jahre alter Autofahrer gegen 14.50 Uhr auf der Auricher Straße nach links abbiegen wollen und musste verkehrsbedingt halten. Der 22-Jährige erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den stehen Wagen auf. Durch den Aufprall geriet das Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Peugeot. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. In dem Peugeot wurde zudem ein Kind leicht verletzt. Die beiden Autofahrer blieben nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt.

18-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und landet in Graben

Auf der L422 zwischen Gestorf und Eldagsen in der Region Hannover verletzte sich am Montag ein 62-jähriger Motorradfahrer schwer, nachdem er von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gestürzt war. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Im Landkreis Oldenburg wurde am Montag ein 18-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Dötlingen ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Er war auf der Schönemoorer Landstraße aus Richtung Delmenhorst kommend in Richtung Bookholzberg beim Durchfahren einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, durchfuhr einen Graben und überschlug sich.

Polizei Braunschweig sucht Zeugen

In Syke im Landkreis Diepholz ist bereits am Ostersonntag ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er habe die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei von der Straße abgekommen, so die Polizei. Dort prallte er gegen einen Baum und starb an seinen Verletzungen. Im Fall eines Unfalls vom Sonnabend sucht die Polizei Braunschweig noch Zeugen. Den Angaben zufolge war ein 47-jähriger Motorradfahrer auf der B1 in Höhe des Raffturmes von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der Fahrer verstarb noch vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0531) 476-3935 entgegen.

ADAC: Verkehrsteilnehmer müssen sich im Frühjahr wieder umgewöhnen

Weitere schwere Unfälle mit Motorradbeteiligung gab es zudem in Springe, Weyhausen und Wietmarschen. Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) weist darauf hin, dass sich zu Beginn der Motorradsaison im Frühjahr nicht nur Biker erst wieder ans Fahren und an ihre Maschine gewöhnen müssen. Auch für Autofahrer ändere sich mit den Zweirädern die Verkehrslage und das Straßenbild. Autofahrer liefen gerade zu Beginn der Saison Gefahr, das Beschleunigungsvermögen der Zweiräder zu unterschätzen. Der ADAC mahnt, dass gerade jetzt alle Verkehrsteilnehmer besonders rücksichtsvoll und vorausschauend fahren sollten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.04.2022 | 16:00 Uhr