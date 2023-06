Tödlicher Unfall in Zeltlager: War der Radlader defekt? Stand: 26.06.2023 10:45 Uhr Nach dem tödlichen Radlader-Unfall in einem Zeltlager für Kita-Kinder in Toppenstedt wird weiter zur Ursache ermittelt. Ein Kind und ein Mann starben bei dem Unglück, zehn weitere Kinder wurden verletzt.

Hinweise auf die Unfall-Ursache erwarten die Ermittler von der Untersuchung des beschlagnahmten Radladers. Ein entsprechendes technisches Gutachten werde wahrscheinlich Mitte der Woche vorliegen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Nach dem Unfall am Samstag im Landkreis Harburg hatten mehrere Einsatzkräfte gegenüber dem NDR in Niedersachsen die Vermutung geäußert, dass ein gerissener Hydraulikschlauch am Radlader ursächlich sein könnte. Infolgedessen könnte eine vom Radlader transportierte Gitterbox heruntergefallen sein - so die Vermutung.

VIDEO: Toppenstedt: Tödlicher Unfall im Zeltlager (6 Min)

Toppenstedt: Junge und Mann sterben, sieben Schwerverletzte

In der Transportbox hielten sich zum Unglückszeitpunkt insgesamt mindestens zwölf Menschen auf - mehrere Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren und ein Erwachsener. Ein 39-jähriger Mann und ein fünfjähriger Junge starben infolge des Herunterfallens der Box. Zehn weitere Kinder wurden verletzt, sieben davon schwer. Die Personen seien teils unter der Box begraben worden, hieß es. Vier der Verletzten wurden mit Hubschraubern in Kliniken gebracht. Sie wurden nach Angaben eines Kreissprechers auf Krankenhäuser in ganz Norddeutschland verteilt. Am Sonntagvormittag teilte Landrat Rainer Rempe (CDU) mit, dass alle Verletzten außer Lebensgefahr seien.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Gegen den 44-jährigen Fahrer des Radladers wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Er ist der Polizei zufolge selbst dreifacher Vater und war Teilnehmer des Zeltlagers. Ihm wurde nach dem Unglück eine Blutprobe entnommen, um zu prüfen, ob er Alkohol oder Drogen im Blut hatte. Dies erfolge "routinemäßig", hieß es. Ergebnisse sollen möglicherweise gegen Ende der Woche vorliegen.

Feuerwehrsprecher: Radlader-Fahrt zur Belustigung

Der 44-Jährige hatte bisherigen Erkenntnissen zufolge am frühen Samstagabend mehrere Kinder und einen Erwachsenen in einen Transportkorb an der Frontgabel eines Radladers eingeladen und war mit der Gruppe über einen Feldweg gefahren. Die Aktion sollte "zur Belustigung" dienen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Polizei ermittelt auch, ob die Box richtig gesichert war.

Rund 60 Menschen nahmen an Zeltlager teil

Nach dem Unglück war das Zeltlager abgebrochen worden. Laut einem Feuerwehrsprecher hatten rund 60 Menschen an dem Zeltlager teilgenommen. Die Teilnehmer kamen überwiegend aus Toppenstedt oder aus Nachbarorten. Väter hatten das Lager für Kinder im Kindergartenalter organisiert. Es habe sich nicht um eine Kita-Veranstaltung gehandelt, sagte die stellvertretende Leiterin des Integrativen Kindergartens Toppenstedt.

Retter kannten Opfer - "extrem belastende Situation"

Nach dem Unglück war das Zeltlager abgebrochen worden. Rund 80 Feuerwehrleute, 60 Rettungskräfte und 30 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz. Ein Kriseninterventionsteam und psychosoziale Notfallversorger betreuten die Teilnehmer des Zeltlagers und betroffene Einsatzkräfte. Man haben allen Beteiligten angemerkt, dass sie schwer damit zu kämpfen haben, sagte Landrat Rempe. Einige Retter hätten Opfer und Verletzte gekannt. Es habe sich um eine "extrem belastende Situation" gehandelt.

Große Anteilnahme in Toppenstedt

In der etwa 2.000-Einwohner großen Gemeinde hat das Unglück große Anteilnahme ausgelöst. Vor der Toppenstedter Gemeindeverwaltung wurden Blumen und Trauerkerzen für die Unfallopfer niedergelegt. In Garstedt, einem Nachbarort, war am Sonntag der Festgottesdienst anlässlich eines Schützenfestes umgeplant worden. "Wir fühlen alle mit den Betroffenen und Einsatzkräften", sagte Pastorin Wiebke Alex.

Gedenkveranstaltung am Samstag geplant

Harburgs Landrat Rempe hat Angehörigen Hilfe angeboten. Dem NDR in Niedersachsen sagte Rempe, er sei mit seinen Gedanken bei den Hinterbliebenen der beiden Todesopfer. Wenn der Landkreis unterstützen könne, stehe er dafür bereit. In Salzhausen, einer Nachbarmgemeinde von Toppenstedt ist am Samstag eine Gedenkveranstaltung geplant.

