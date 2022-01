Tonne will Testpflicht für Kita-Kinder "genau prüfen" Stand: 06.01.2022 10:36 Uhr Während Corona-Tests an Schulen in Niedersachsen Pflicht sind, erfolgen sie an Kitas bislang auf freiwilliger Basis. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erwägt nun eine Änderung.

Angesichts der Omikron-Variante sei es der "richtige Zeitpunkt, eine Testpflicht in den Kitas sehr genau zu prüfen", sagte Tonne der "Neuen Presse". Die entsprechende Debatte laufe. Sollte man sich für die Pflicht entscheiden, werde sie zeitnah eingeführt, so Tonne. Ziel müsse sein, Kitas verlässlich offen zu halten.

Videos 1 Min Nach Ferien: Kultusminister beschließen Präsenzunterricht Niedersachsen plant Schutzmaßnahmen wie tägliche Corona-Tests, eine Maskenpflicht und ein Abstandsgebot. (05.01.2022) 1 Min

Zunächst tägliche Tests in Schulen

Bisher gilt die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler. Wenn am Montag wieder die Schule beginnt, müssen sie täglich einen Selbsttest vor Schulbeginn durchführen. Ausgenommen sind vollständig geimpfte und genesene Kinder und Jugendliche. So soll verhindert werden, dass Corona-Infektionen in die Schulen getragen werden. Ab dem 17. Januar soll es für Schülerinnen und Schüler dann wieder wie gewohnt drei Corona-Tests pro Woche geben.

