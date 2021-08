Tonne spricht zum Schulstart über seine "Szenario A"-Pläne Stand: 31.08.2021 18:04 Uhr Am Mittwoch enden für die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in Niedersachsen die Sommerferien. Am Donnerstag beginnt das neue Schuljahr - nach den Plänen der Landesregierung im Präsenzunterricht.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wird am Mittwochvormittag in Hannover darlegen, wie die Durchführung von "Szenario A" im Bezug auf das Testregime und eine angekündigte Maskenpflicht am Platz aussehen soll. Der Minister spricht ab etwa 10.45 Uhr im Anschluss an die Landespressekonferenz über die Pläne des Landes. NDR.de/niedersachsen überträgt die Landespressekonferenz und das Gespräch mit Kultusminister Tonne ab 10.30 Uhr live im Stream.

Tonne stellt sich im Landesfunkhaus Fragen zur Schulpolitik

Am Nachmittag ist Tonne zu Gast bei NDR Niedersachsen im Landesfunkhaus am Maschsee. In den NDR Radio-Sendungen "Funkbilder - Der Tag" sowie den Fernsehmagazinen "Niedersachsen 18:00" und "Hallo Niedersachsen" um 19:30 Uhr erläutert der Minister unter anderem, wie die Schulen im Land auf die vierte Corona-Welle vorbereitet sind und in welchen Fällen Distanzunterricht droht. Außerdem kommen Politiker und Politikerinnen aus der Opposition, Schulleiter, Elternvertreter und Bildungsexperten aus verschiedenen Verbänden zu Wort.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 01.09.2021 | 16:00 Uhr