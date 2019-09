Stand: 09.09.2019 15:07 Uhr

Tonne sieht steigenden Bedarf an Grundschullehrern

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/7.0.90

Nach Einschätzung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wird in Niedersachsen der Bedarf an Grundschullehrerinnen und -lehrern künftig weiter zunehmen. Grund dafür seien die steigenden Geburtenzahlen im Land. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung werden bundesweit bis 2025 voraussichtlich mindestens 26.300 Grundschullehrkräfte zusätzlich benötigt. Tonne sagte, die Studie weise allerdings keine konkreten Erkenntnisse für Niedersachsen aus.

Videos 00:38 GEW: "Mehr Lehrer ausbilden!" Laura Pooth von der GEW Niedersachsen sieht sich von der Bertelsmanns-Studie bestätigt: In Niedersachsen würden zu wenige Lehrer ausgebildet. Video (00:38 min)

Prognose geht von höherer Schülerzahl aus

Das Kultusministerium arbeitet derzeit auf Grundlage der Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamts eine Prognose aus. Ein erster Zwischenstand legt nahe, dass es 2025 in Niedersachsen rund 300.000 Grundschüler geben wird. Das sind 14.000 Kinder mehr als bei bisherigen Schätzungen angenommen. "Rein rechnerisch wären für diese Schüler dann rund 400 Grundschullehrkräfte einzustellen", sagte Tonne. Zum jetzigen Zeitpunkt seien das aber reine Rechenbeispiele. Zudem seien in Niedersachsen in den vergangenen Jahren bereits viele junge Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden, so Tonne.

Kapazitäten sollen besser genutzt werden

Nach Angaben des Ministers hat das Land die Zusammenarbeit zwischen Schulministerium und Hochschulministerium intensiviert. Verabredet sei, Bedarfsprognosen regelmäßig zu aktualisieren, so Tonne. Damit solle erreicht werden, dass ausreichend Kapazitäten für die Lehramtsausbildung und Einstellmöglichkeiten an den Schulen vorhanden sind. "Eine wesentliche Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die bereitgestellten Kapazitäten in allen Lehrämtern und Fächern ausgelastet sind", betonte Tonne. Dafür sei auch eine Imagekampagne geplant.

Videos 13:20 Die Lage an Niedersachsens Schulen Torben Hildebrandt (NDR 1 Niedersachsen) spricht mit Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) und Anja Piel (Bündnis 90/Grüne) über die Qualität von Niedersachsens Schulen. Video (13:20 min)

GEW will Numerus clausus abschaffen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte mit Blick auf die Bertelsmann-Studie erneut, den Numerus clausus für das Lehramt an Grundschulen abzuschaffen. Außerdem müsse die Zahl der Studien- und Lehramtsanwärterplätze ausgebaut werden. Es sei eine Schande, dass junge Menschen, die sich für den wichtigen Beruf eines Grundschullehrers entschieden hätten, keinen Studienplatz bekommen, sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.09.2019 | 16:00 Uhr