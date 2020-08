Stand: 21.08.2020 06:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tonne rechnet mit tageweisen Schulschließungen

Volle Klassenstärke - aber keine Maskenpflicht im Unterricht: So plant Niedersachsen in Corona-Zeiten das in wenigen Tagen startende neue Schuljahr. Kurz vor dem Ende der Sommerferien wächst allerdings die Sorge, dass die steigenden Corona-Zahlen an den Schulen zu Problemen führen können. Der Niedersächsische Städtetag (NST) fordert Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) auf, den Infektionsschutz an den Schulen zu verbessern. Das Land habe versäumt, sich auf die Urlaubsrückkehrer vorzubereiten, kritisiert NST-Geschäftsführer Dirk-Ulrich Mende und verweist auf geschlossene Schulen in anderen Ländern. Kultusminister Tonne solle aus diesen Problemen lernen. Sein Vorschlag: "Wir müssen gucken, dass wir zu einer schnelleren Testung des Personals kommen - und das natürlich kostenfrei", sagte Mende NDR 1 Niedersachsen.

Tonne: Erneute Schulschließungen sind möglich 21.08.2020 06:30 Uhr Der Schulstart in Niedersachsen steht kurz bevor. Laut Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) soll die Corona-Lage permanent im Blick gehalten werden.







Tonne: Schulen werden wieder tageweise schließen

Auch der Lehrerverband VBE (Verband Bildung und Erziehung) fordert kostenlose Corona-Tests für das Personal in den Schulen. Kultusminister Tonne hält solche Tests dagegen für wenig aussagekräftig, er sieht sie nur als Momentaufnahme. Der Minister plant weiter den Regelbetrieb an den Schulen. Allerdings bereitet er Eltern und Lehrer schon auf neue Einschränkungen vor. "Es wird so sein, dass Schulen tageweise auch wieder geschlossen werden - so wie vor den Sommerferien", sagte Tonne dem NDR. Es könne natürlich zu Verdachtsfällen kommen und diese könnten dazu führen, dass Jahrgänge vorübergehend zu Hause bleiben müssen. Dies kann man gar nicht ausschließen, sagte Tonne.

Konzept soll weiter überprüft werden

Das bislang geplante Konzept für den Schulstart in Corona-Zeiten werde regelmäßig mit Blick auf Infektionsgeschehen überprüft. Bislang würde das Konzept der aktuelle Lage Stand halten, sagte Tonne und kündigte weitere regelmäßige Überprüfung des Konzeptes an. Schüler, Lehrkräfte und Eltern könnten sich sehr sicher, dass man keine unnötigen Risiken eingehen werden. Die Details zum neuen Schuljahr will der Minister in der kommenden Woche vorstellen.

