Tonne informiert heute über Corona-Schutz an Schulen Stand: 17.11.2020 08:03 Uhr Jeden Dienstag ab 13 Uhr informiert die Landesregierung über die aktuelle Corona-Lage. Heute soll Kultusminister Grant Hendrik Tonne weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz an Schulen vorstellen.

Mit den von heute an wöchentlich stattfindenden Pressekonferenzen will die Landesregierung über das Virusgeschehen aufklären und Schutzmaßnahmen besser nachvollziehbar machen. NDR.de überträgt die PKs wie gewohnt im Livestream. "Corona führt bei den Medienvertreterinnen und -vertretern, aber auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern zu einem verstärkten Informationsbedarf", heißt es aus der Staatskanzlei. Je nach Themenschwerpunkt sollen Ministerinnen, Minister oder auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) selbst über die Lage informieren. Über aktuelle Entwicklungen der Pandemie in Niedersachsen wird die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder berichten. Auch die Staatskanzlei werde an den Pressekonferenzen teilnehmen.

Schutzmaßnahmen nachvollziehbar machen

Ziel der Corona-Landespressekonferenzen sei es, wöchentlich über die Veränderungen der Infektionszahlen, die Situation in den Krankenhäusern, in den Schulen und in den Gesundheitsämtern zu informieren, so die Staatskanzlei. Erkenntnisse der Landesregierung über das Einhalten der Corona-Regeln und die Wirkung ordnungsrechtlicher Maßnahmen können ebenso thematisiert werden wie die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen auf Wirtschaft und Gesellschaft. "Je mehr die Menschen über die Hintergründe des Virusgeschehens in Niedersachsen wissen, desto besser sind die Schutzmaßnahmen für sie nachvollziehbar", so die Staatskanzlei.

