Tonne: Die allgemeine Impfpflicht muss diskutiert werden Stand: 26.11.2021 21:32 Uhr Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht muss nach Ansicht von Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) ernsthaft diskutiert werden.

"Wir sind an einem Punkt, an der eine unvernünftige Minderheit die Mehrheit der Vernünftigen zu dominieren droht. Das kann nicht richtig sein. Alle wollen raus aus der Pandemie und Impfen ist der Weg heraus", sagte Tonne am Freitag in Hannover. Gerade für die Kinder und Jugendlichen sei es sehr wichtig, wieder mehr Verlässlichkeit und geregelte Abläufe und echte Normalität zu haben. Die Spirale aus Lockerungen und Einschränkungen müsse durchbrochen werden.

Impfpflicht nicht kategorisch ausschließen

In der Debatte dürfe nicht leichtfertig argumentieren werden - die verfassungsrechtlichen Bedenken seien nicht von der Hand zu weisen. "Es geht um die Abwägung zentraler Güter. Über den Punkt, die Impfpflicht kategorisch auszuschließen, sind wir meiner Meinung nach aber hinweg."

Weitere Informationen Impfpflicht: Weil will warten, Althusmann mit Geduld am Ende Niedersachsens Wirtschaftsminister hält sie für "zwingend notwendig". Der Ministerpräsident will den 2G-Effekt abwarten. (26.11.21) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.11.2021 | 08:00 Uhr