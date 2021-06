Tonne: "Das Ziel heißt Szenario A an allen Schulen" Stand: 10.06.2021 18:22 Uhr Die Kultusministerkonferenz hat am Donnerstag beschlossen, dass es im kommenden Schuljahr keine monatelangen Schulschließungen geben soll. Grant Hendrik Tonne (SPD) begrüßt diese Pläne.

Sie zeigten sich im niedersächsischen Weg, flächendeckenden Präsenzunterricht und Infektionsschutz zu gewährleisten, so der niedersächsische Kultusminister nach der Videoschalte. "Auf Länderebene haben wir heute das gemeinsame Ziel formuliert, dass der Regelbetrieb ab dem kommenden Schuljahr 2021/2022 wieder aufgenommen werden soll, soweit es das Infektionsgeschehen zulässt", sagte Tonne. "Für Niedersachsen heißt das Ziel also Szenario A an allen Schulen."

Überarbeitetes Konzept vor den Ferien vorstellen

Es bleibe sein Anspruch, Bildung und Sicherheit zusammen zu bringen. "Wir wären schlecht beraten, alle Sicherheitsmaßnahmen fallen zu lassen. Das Virus hat gezeigt, dass Nachlässigkeiten hart bestraft werden", sagte Tonne. Die künftigen Regeln seien von der Inzidenzlage abhängig und können sich regional unterscheiden. Das Corona-Konzept für Schulen werde in Kürze um Regelungen in Regionen mit einem sehr schwachen Infektionsgeschehen von weniger als 10 ergänzt. Dies solle noch vor den Ferien vorgestellt werden, damit sich alle vorbereiten können, so der Minister.

Hoher Druck und Tempo falscher Ansatz

In diesem Zusammenhang hatte Tonne ein weiteres Anliegen. Ihm sei es wichtig, dass Kinder und Jugendliche nach der Zeit im Homeschooling nicht mit Lernstoff überfrachtet würden. "Die Idee, wir müssten jetzt in wenigen Wochen ein Schuljahr nachholen und mit hohem Druck und Tempo arbeiten, halte ich für den falschen Ansatz", appellierte der Kultusminister an die Schulen. Das Wissen komprimiert in die Köpfe der Kinder zu pressen, "fällt unter den Begriff des Bulimie-Lernens, und das ist nicht nachhaltig", sagte Tonne der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

