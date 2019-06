Stand: 13.06.2019 12:47 Uhr

Töten männlicher Küken bleibt erlaubt - vorerst

Das Bundesverwaltungsgericht hat das massenhafte Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht vorerst als rechtmäßig bestätigt. Bis zur Einführung von alternativen Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Hühnerei dürften Brutbetriebe männliche Küken weiter töten, urteilte das Gericht in Leipzig. Im Kern ging es bei der Entscheidung darum, wirtschaftliche Interessen und den Tierschutz gegeneinander abzuwägen. Die Kammer wählte einen Mittelweg. Bundesweit werden derzeit jährlich rund 45 Millionen Küken geschreddert beziehungsweise vergast. Für Niedersachsen ist das Urteil entscheidend, weil das Land zu den größten Eierproduzenten in Deutschland gehört.

Videos 01:19 NDR//Aktuell Gericht entscheidet über Kükentöten NDR//Aktuell Rund 45 Millionen männliche Küken in Legebatterien werden jedes Jahr getötet. Nun entscheidet das Bundesverwaltungsgericht, ob das mit dem Tierschutzgesetz vereinbar ist. Video (01:19 min)

Sofortiges Verbot würde doppelte Umstellung bedeuten

Laut Tierschutzgesetz muss ein "vernünftiger Grund" vorliegen, wenn ein Tier getötet wird. Wirtschaftliche Gründe allein seien kein solcher Grund, sagte die Vorsitzende Richterin in Leipzig. Weil es aber voraussichtlich in Kürze andere Verfahren gebe, könne das Töten für eine Übergangszeit erlaubt bleiben. Bis dahin gebe es einen "vernünftigen Grund": Bei einem sofortigen Verbot des Kükentötens müssten die Betriebe zunächst mit hohem Aufwand männliche Küken züchten. Wenig später müssten sie dann ein Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei einrichten beziehungsweise ihren Betrieb auf das Ausbrüten von Eiern aus verbesserten Zweinutzungslinien umstellen.

SPD fordert Ende des Kükentötens in diesem Jahr

Niedersachsens Politiker nehmen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gemischt auf - auch innerhalb der Landesregierung. Die SPD betonte, dass es längst die technischen Möglichkeiten zur Geschlechtserkennung im Ei gebe. Sie seien serienreif und teilweise im Einsatz. "Wir fordern für Niedersachsen deshalb einen verbindlichen Ausstieg aus der Kükentötung noch in diesem Jahr", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Wiard Siebels. Ganz anders argumentiert die CDU: "Das Urteil der Leipziger Richter verschafft dem Gesetzgeber Zeit, ökonomisch sinnvolle Alternativen zum Kükenschreddern zu erproben und nach einer Übergangsphase gesetzlich vorzugeben", sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer. Er verwies darauf, dass männliche Küken in Niedersachsen seit 2011 als Tierfutter verwendet werden, zum Beispiel in Zoos. Das sei aber nur eine Zwischenlösung. "Wir wollen, dass das Töten männlicher Küken aus allein ökonomischen Erwägungen heraus bundesweit ein Ende hat." Die Landwirte würden eine praktikable Vorgabe der Politik erwarten, so Toepffer.

Grüne befürchten, dass Betriebe "auf Zeit spielen"

Die Grünen im Landtag sind von dem Urteil enttäuscht: Da das Gericht kein festes Ausstiegsdatum genannt habe, werde die Geflügelwirtschaft wohl weiter "auf Zeit spielen", sagte die stellvertretende Fraktionschefin Miriam Staudte. Der FDP-Abgeordnete Hermann Grupe forderte, die Methoden zur Geschlechtsbestimmung im Ei schnell flächendeckend einzusetzen. Systematisches, millionenfaches Töten von Küken zeuge nicht von respektvollem Umgang mit den Tieren.

Jedes dritte deutsche Ei aus Niedersachsen In Niedersachsen sind im Jahr 2018 rund 4,8 Milliarden Konsumeier erzeugt worden. Nach Angaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen haben etwa 15,8 Millionen Hühner aus niedersächsischer Zucht somit mehr als jedes dritte Ei in Deutschland gelegt. Rund 600 Millionen Eier davon kamen aus ökologischer Haltung. Das ist mehr als jedes zehnte Ei, wie Niedersachsens Landwirtschaftsministerium auf seiner Internetseite schreibt. Im vergangenen Jahr wurden 53 Prozent der Eier aus Niedersachsen in Bodenhaltung erzeugt, weniger als noch im Jahr 2017. "Der Anteil der Eier aus Freilandhaltung stieg im Gegenzug um gut fünf Prozentpunkte auf 22 Prozent", heißt es vom Ministerium weiter.

Zwei Betriebe aus NRW hatten geklagt

Das Verwaltungsgericht hat konkret zwei Fälle aus Nordrhein-Westfalen verhandelt. 2013 hatte die dortige rot-grüne Landesregierung die umstrittene Praxis per Erlass stoppen wollen. Die Regierung argumentierte, dass das im Tierschutzgesetz festgelegte Verbot, einem Tier ohne "vernünftigen Grund" Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen, beim massenhaften Schreddern und Vergasen missachtet werde. Zwei Brutbetriebe klagten dagegen und bekamen in den Vorinstanzen Recht. Das menschliche Interesse an der Legehennenzucht wiege schwerer als das Interesse der Tiere an ihrer Unversehrtheit, hieß es vom Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster und vom Verwaltungsgericht Minden. Die wirtschaftlichen Zwänge der Betriebe stufte das OVG als "vernünftigen Grund" im Sinne des Tierschutzgesetzes ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.06.2019 | 13:00 Uhr