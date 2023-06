Tödliche Schüsse im Autohaus in Hannover: Urteil erwartet Stand: 21.06.2023 13:12 Uhr Im Prozess um einen mutmaßlichen Mord in einem Autohaus soll am Montag vor dem Landgericht Hannover das Urteil fallen. Die zwei Angeklagten sollen einen Autohändler mit einer Maschinenpistole erschossen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 42 und 54 Jahren vor, Ende August vergangenen Jahres geplant zu haben, den Geschäftsmann aus Hannover zu ermorden. Am Vormittag des 5. September habe der 42-Jährige dann mit einer Maschinenpistole im Rucksack vor dem Autohaus im Stadtteil Ledeburg darauf gewartet, dass der 43-jährige Geschäftsmann eintrifft. Dieser soll den 42-Jährigen für einen Kunden gehalten und ihn in ein Büro geschickt haben, so die Anklage. Daraufhin soll der Angeklagte unvermittelt auf den Autohaus-Besitzer geschossen haben. Sieben Schüsse trafen ihn nach Angaben der Staatsanwaltschaft. Er starb noch vor Ort.

VIDEO: Hannover-Ledeburg: Mann in Autohaus erschossen (05.09.2022) (1 Min)

Ledeburg: Zweiter Angeklagter soll Fluchtauto gefahren haben

Der 42-jährige Angeklagte soll daraufhin nach draußen gelaufen sein, wo der 54-jährige Angeklagte in einem Auto auf ihn gewartet haben soll. Dieser soll das Fluchtauto gefahren haben. Einige Zeit vor der Tat habe der 54-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Umgebung des Autohauses ausgekundschaftet und die Tatwaffe besorgt. Nach den Schüssen hatten Zeugen das Duo verfolgt. Eine Polizeistreife konnte die Männer noch in der Nähe des Tatorts festnehmen. Auch eine Neun-Millimeter-Pistole mit Schalldämpfer wurde sichergestellt.

Anwalt: "Es war ein Auftragsmord"

Die Familie des Opfers geht von einem Auftragsmord aus. Der Autohändler sei jahrelang bedroht worden, da er bei der Polizei gegen ehemalige Freunde ausgesagt haben soll. Die Tochter des Getöteten tritt als Nebenklägerin auf. Ihr Anwalt sagte: "Es war ein Auftragsmord. Wir vermuten und wissen, wer dahintersteckt, können es aber noch nicht beweisen."

Angeklagter erschien nicht pünktlich vor Gericht

Beide Männer sitzen zurzeit in Untersuchungshaft. In dem Prozess war das Urteil bereits Anfang Juni erwartet worden, doch einer der Angeklagten war nicht pünktlich zum Verhandlungstermin gebracht worden. Nach zweistündiger Verspätung begann der Verhandlungstag dann mit einem weiteren Antrag der Verteidigung. Der Anwalt des angeklagten Igor F. beantragte, dessen Handydaten nochmals mit einer Spezialsoftware auszuwerten. Dadurch solle nachgewiesen werden, dass er nur als Fahrer agiert habe und nicht an der Planung des Mordes beteiligt gewesen sei.

