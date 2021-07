Tief "Bernd" bringt schwere Gewitter über Norddeutschland Stand: 14.07.2021 16:36 Uhr Das Sommerwetter bleibt unbeständig. Tief "Bernd" treibt teils schwere Gewitter mit Unwettergefahr über Norddeutschland. Dabei gibt es heftigen Starkregen, gebietsweise Dauerregen und Sturmböen.

In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Niedersachsen besteht im Tagesverlauf Unwettergefahr. Hier können dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge binnen kurzer Zeit bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, zudem drohen Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Die Gewitter wandern im weiteren Verlauf Richtung Westen. Zum Abend hin gehen sie dann voraussichtlich in mehrstündigen Starkregen über. Die Unwettergefahr bleibt bestehen. Auch in Teilen der niedersächsischen Mittelgebirge und des Weser-Ems-Gebiets warnt der DWD vor Dauerregen mit bis zu 40 Litern in zwölf Stunden.

Am Abend stundenlanger heftiger Regen

In Pleetz bei Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) und in Ducherow (Vorpommern-Greifswald) haben am Mittwoch Blitze zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand, wie Polizeisprecher sagten. In Mecklenburg-Vorpommern nimmt die Gewitterneigung im Verlauf des Abends allmählich ab. Auch in Schleswig-Holstein und Hamburg verlagern sich die Gewitter in der Nacht zum Donnerstag langsam nach Westen und werden schwächer. Für die Nordseeküste kündigen die Wetterexperten jedoch stark auffrischenden Nordwind mit Windböen um 55 Kilometer pro Stunde an. In Vorpommern und im Süden Mecklenburgs sind ab Donnerstagnachmittag erneut einzelne Gewitter wahrscheinlich. Dabei kann es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen.

Voll gelaufene Keller im Landkreis Wittmund

Am Dienstag hatte heftiger Regen zahlreiche Feuerwehreinsätze im niedersächsischen Landkreis Wittmund nach sich gezogen. In Horsten und Etzel (Gemeinde Friedeburg) waren laut dem Ortsbrandmeister bei rund 90 Litern Regen innerhalb von 45 Minuten mehrere Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden.

