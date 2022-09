Theater in Niedersachsen: Einnahmen fehlen, Ausgaben steigen Stand: 28.09.2022 08:08 Uhr Die kommunalen Theater in Niedersachsen schlagen Alarm: Ihnen fehlt Geld. Sechs Theater aus Niedersachsen haben jetzt in einer gemeinsamen Konferenz das Land um Hilfe gebeten.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und keinen beziehungsweise wenigen Besuchern haben die Theater auch weiterhin das Problem, dass nur wenig Menschen kommen. Die Einnahmen sinken weiter, während die Ausgaben steigen. Schon jetzt würden 1,5 Millionen Euro in der Kasse fehlen, heißt es. Hinzu kommen steigende Heiz- und Stromkosten. Ein weiteres Problem sind die Tarifsteigerungen für die Beschäftigten. Da rechnen die Theater mit 180.000 Euro Mehrkosten. Vertreter der Städte Celle, Göttingen, Hildesheim, Lüneburg, Wilhelmshaven und Osnabrück haben am Dienstag Hilfe vom Land gefordert.

VIDEO: Weiter weniger Publikum: Live-Kultur in der Krise (13.09.2022) (3 Min)

Forderung: Land soll Tarifsteigerungen übernehmen

Lüneburgs Landrat Jens Böther (CDU) richtete einen Notruf an das Land - und bittet um Unterstützung bei den gestiegenen Lohnkosten. Das fordert auch Osnabrücks Kulturdezernent Wolfgang Beckermann. Das Land solle die Tarifsteigerungen für Mitarbeitende wieder übernehmen, was es seit zwei Jahren nicht mehr mache. Dadurch fehlten in Osnabrück von 2020 bis 2023 1,25 Millionen Euro. "In der längerfristigen Perspektive bedeutet das aber auch, dass so ein Theater überlegen muss, was in der Gestaltung überhaupt noch möglich ist", sagte Beckermann.

