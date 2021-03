Testen, Shoppen, Kino: Modellversuche in bis zu 25 Kommunen Stand: 30.03.2021 14:50 Uhr Nach Ostern sollen erste Kommunen in Modellversuchen Lockerungen mithilfe der Luca-App und Schnelltests erproben. Bis zu 25 Regionen sollen ausgewählt werden.

"Es geht uns darum, Erkenntnisse zu gewinnen, die von der Rechtsprechung zu Recht eingefordert werden", sagte Niedersachsens Vize-Krisenstabschefin Claudia Schröder am Dienstag in Hannover bei der wöchentlichen Pressekonferenz. Anträge für Modellregionen können die Landkreise demnach noch bis Mittwochabend einreichen. Schröder rechnet mit mehreren Hundert Bewerbungen. Am Karsamstag soll dann die Entscheidung fallen und die Kommunen zeitnah informiert werden. Dabei sollen sowohl Ober-, Mittel- und Unterzentren im ganzen Land ausgewählt werden. Geplant sind dreiwöchige Versuchsphasen, die die Kommunen innerhalb von zwei Wochen auswerten sollen, so Schröder weiter.

Ausgangssperren gegen gesellige "Kartenspiele" am Abend

Die mit der aktualisierten Corona-Verordnung einhergehenden nächtlichen Ausgangssperren ab Inzidenzwerten über 150 begründete die stellvertretende Krisenstabsleiterin mit dem Freizeitverhalten der Menschen. "Die Überlegung die der Ausgangsbeschränkung zugrunde liegt, ist schlicht die, dass es ein zunehmendes Infektionsgeschehen im privaten Bereich gibt", sagte Schröder. "Beim Kaffeetrinken am Nachmittag ist das Infektionsrisiko wahrscheinlich deutlich geringer als beim Kartenspielen am Abend in geselliger Runde - insbesondere, wenn dann Alkohol im Spiel ist." Einige Kommunen haben bereits Ausgangssperren umgesetzt, weitere dürften in den kommenden Tagen folgen. Fast überall in Niedersachsen steigen derzeit die Inzidenzwerte.

Schröder: AstraZeneca nicht schlechtreden

Angesichts der Nachricht, dass das Land Berlin AstraZeneca-Impfungen für unter 60-Jährige vorsorglich stoppt, mahnte Claudia Schröder zur Ruhe. "Ich bin dagegen, Impfstoff, der in anderen Ländern verimpft wird, schlechtzureden", so die Krisenstabsleiterin. Das Vakzin werde von Experten genau beobachtet. Niedersachsen werde eine für den Nachmittag erwartete Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) abwarten und sich dann mit den anderen Ländern abstimmen. "Es macht Sinn, bundesweit möglich einheitlich vorzugehen."

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.03.2021 | 19:30 Uhr