Terrorverdacht: 27-Jähriger nach Razzia in Tostedt in Gewahrsam Stand: 14.07.2023 17:12 Uhr Ein 27-Jähriger ist von der Polizei wegen Terrorverdachts in Tostedt (Landkreis Harburg) festgenommen worden. Noch bis Dienstag befindet er sich in Hannover in Gewahrsam. Waffen wurden bei ihm nicht gefunden.

Ein ausländischer Geheimdienst soll den Hinweis gegeben haben, das möglicherweise ein islamistisch motivierter Selbstmordanschlag geplant wird, berichtete der "Spiegel". Daraufhin habe das Bundesamt für Verfassungsschutz vor einer Woche eine Razzia in einer Flüchtlingsunterkunft in Tostedt ausgelöst. Sprengstoff oder Waffen wurden dabei laut Bericht nicht gefunden. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass sich der Mann aktuell noch immer in Gewahrsam befinde. Wegen laufender Ermittlungen wollte sie aber keine weiteren Informationen bekanntgegeben. Laut Gesetz sind für bevorstehende Straftaten bis zu 10 Tage Gewahrsam möglich, für terroristische Straftaten bis zu 14 Tage.

Mann soll um Bittgebete für ihn gebeten haben

Der Mann soll nach "Spiegel"-Informationen in den sozialen Medien darum gebeten haben, für ihn Bittgebete zu sprechen. Anschließend soll er sich von allen Netzwerken abgemeldet haben. Die Beamten werten aktuell laut Bericht seine digitalen Geräte aus.

