Temperaturen im Norden steigen heute auf bis zu 37 Grad Stand: 04.08.2022 07:33 Uhr Fast im gesamten Norden herrscht hochsommerliches Wetter. Mit Ausnahme der Küstenstreifen gilt für die gesamte Region eine Hitzewarnung, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) ausgesprochen hat.

Durch ein Hochdruckgebiet ströme sehr warme bis heiße Luft aus dem Südwesten Richtung Norden, teilte der DWD am Mittwoch mit. In Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) wurden demnach am Vortag 32,8 Grad gemessen. Direkt an der Küste in Emden erreichten die Temperaturen 28,1 Grad und auf Norderney 22,5 Grad. In der Nacht sollte es trotz einiger aufziehender Wolken trocken bleiben. Die Meteorologen erwarteten Tiefstwerte zwischen 14 und 19 Grad.

Der DWD warnt vor einer steigenden Waldbrandgefahr, besonders im östlichen Niedersachsen.

Im Westen ziehen am Nachmittag Gewitter auf

Heute gibt es laut DWD einen Wechsel von Sonne und Wolken. Ab dem Nachmittag könne es im Westen Niedersachsens vereinzelt zu Gewittern mit starkem Regen kommen. An der Küste und auf den Inseln werden Temperaturen von bis zu 25 Grad erreicht, im Harzvorland bleibt es heiß bei bis zu 37 Grad. In der kommenden Nacht kann es dann überall Gewitter und kräftige Schauer geben - nur an der Nordsee bleibt es trocken.

Am Freitag wird es deutlich kühler

Ins Wochenende startet der Norden am Freitag vielerorts mit Höchsttemperaturen um die 20 Grad, im Landesinneren sollen es laut DWD im Laufe des Tages zwischen 21 und 25 Grad werden. Im Südosten erwartet der DWD kräftige Schauer und Gewitter. Im restlichen Niedersachsen bleibt es bewölkt, aber trocken. Für Sonnabend werden im Norden verbreitet wieder steigende Temperaturen erwartet.

