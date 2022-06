Temperaturen im Norden klettern wieder über 30 Grad Stand: 23.06.2022 11:02 Uhr Heute wird es in ganz Norddeutschland sonnig und warm. In Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein besteht eine erhöhte UV-Belastung. Morgen gibt es örtlich Gewitter mit Starkregen und Hagel.

In Hamburg und Schleswig-Holstein soll es heute bis zu 29 Grad, an der Elbe 30 Grad werden, so die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Laut der NDR Wettervorhersage kann im Gebiet um Nordhorn die Quecksilbersäule sogar auf 33 Grad steigen.

Auch morgen soll es zum Teil wieder heiß werden, in Lauenburg werden Höchstwerte von 30 Grad und auf Helgoland von 20 Grad erwartet. Gegen Abend kann es an der Elbe und der Nordsee zu Regen und Gewittern mit örtlicher Unwettergefahr kommen.

In MV Temperaturen von bis zu 32 Grad

Auch für Mecklenburg-Vorpommern werden heute Sonne und hohe Temperaturen erwartet. Das Thermometer erreicht Höchstwerte von 30 Grad, an der Küste von 25 Grad, wie der DWD mitteilte. Nach einer wolkenlosen Nacht startet der Freitag heiter, am Nachmittag können jedoch Wolken aufziehen, am Abend kann es zu Regen und Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 32 Grad, an der Ostsee 30 Grad.

Auch in Niedersachsen wird es heiß

In Niedersachsen wird es heute ebenfalls heiß. Nur auf den Inseln bleibt es mit 24 Grad angenehm warm, ansonsten klettern die Temperaturen auf 28 bis 32 Grad. In der Nacht zum Freitag kann es westlich der Weser zu einzelnen Gewittern mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen kommen. Der Freitag ist im Osten zunächst freundlich, sonst häufig Schauer und teils kräftige Gewitter, örtlich besteht Unwettergefahr. In Ostfriesland wird es schwül-warm mit 24 Grad, im Wendland wird es bis zu 30 Grad heiß, auf den Inseln 22 Grad.

