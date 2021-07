Teils schwere Gewitter und Starkregen über Niedersachsen Stand: 04.07.2021 19:44 Uhr Bis Sonntagabend sind gebietsweise schwere Gewitter über Niedersachsen gezogen - teils mit Starkregen und lautem Grollen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte zeitweise für weite Teile des Landes vor starken Gewittern mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 70 Kilometern in der Stunde. Auch 30 Liter Regen pro Quadratmeter in weniger als einer halben Stunden waren angekündigt. Bis zum Abend verlagerte sich der Schwerpunkt der Gewitteraktivität von Südwesten dann Richtung Nordosten und ließ nach.

Montag Unwettergefahr im Osten Niedersachsens

Aber am Montagnachmittag seien bereits erneute Gewitter mit Starkregen und Hagel nicht ganz auszuschließen - dann aber vor allem in der Osthälfte Niedersachsens, teilte der DWD mit. Auch danach ist keine Stabilisierung der Wetterlage in Sicht. "Es sieht so aus, als würde es auch in den nächsten Tagen Schauer und Gewitter geben", sagte Stöckle. Die Gefahr für Unwetter nehme aber vor allem zu Dienstag und Mittwoch hin deutlich ab.

Es bleibt moderat warm

Dass sich der Sommer mit Temperaturen von bis zu 30 Grad und darüber alsbald zurückmeldet, ist laut Stöckle derzeit nicht zu erwarten. In Norddeutschland bleibt es ihr zufolge in den kommenden zehn Tagen voraussichtlich moderat warm - mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. "Die nächste Hitzewelle ist noch nicht in Sicht", sagte die Meteorologin.

