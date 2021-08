Niedersachsen: Starkregen flutet Keller und Straßen Stand: 23.08.2021 08:50 Uhr Ein Tiefdruckgebiet ist gestern Abend über Niedersachsen hinweggezogen. In etlichen Teilen des Landes hat heftiger Starkregen Keller volllaufen lassen und Überschwemmungen verursacht.

In Hildesheim musste die Feuerwehr zu mehr als 50 Einsätzen ausrücken. Dort standen vor allem Keller unter Wasser. In der Region Hannover waren beispielsweise Garbsen, Neustadt am Rübenberge, Langenhagen und Wunstorf von heftigen Regenfällen betroffen. Neben voll gelaufenen Kellern gab es dort Gullys, die die Wassermassen nicht mehr fassen konnten. Zudem wurden Straßen überschwemmt. Ähnliche Einsätze gab es auch in Obernkirchen im Landkreis Schaumburg sowie in Rehburg-Loccum im Landkreis Nienburg. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

20 Feuerwehreinsätze in Bakum

Unwetterartiger Starkregen hat gestern Abend auch die Feuerwehr im Landkreis Vechta in Atem gehalten. Allein in Bakum zählte sie 20 Einsätze. Auch dort waren Keller voll Wasser gelaufen, ebenso wie Tiefgaragen. Bis 1.30 Uhr seien die Feuerwehrkräfte hauptsächlich in Bakum im Einsatz gewesen, vereinzelt aber auch in den Stadtgebieten von Lohne und Vechta, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge auch dort niemand.

Teilsperrung der A7 südlich von Göttingen

Bereits gestern Nachmittag hatte Regen Erdreich auf die A7 südlich von Göttingen gespült. Zeitweise musste eine Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Hedemünden und Lutterberg gesperrt werden, es kam zu langen Staus. In Hann. Münden musste wegen eines Erdrutsches eine Bundesstraße vorübergehend gesperrt werden. Außerdem schlug ein Blitz in den Schornstein eines Mehrfamilienhauses ein, die Bewohner blieben unverletzt.

Keine Unwettergefahr mehr am Montag

Heute Morgen besteht nach Angaben einer Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes keine Unwettergefahr mehr in Niedersachsen. Auch die Schauer im Südosten des Landes würden im Laufe des Tages abziehen.

