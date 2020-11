Teil-Lockdown: Merkel zieht mit Länderchefs Zwischenbilanz Stand: 15.11.2020 10:00 Uhr Am Montag berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder über das Vorgehen in der Corona-Krise. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sieht kaum Spielraum für Lockerungen.

Vor dem Treffen lobte SPD-Politiker Weil zwar die positiven Effekte der seit Anfang November geltenden Maßnahmen. "In den vergangenen anderthalb Wochen haben wir erste Fortschritte erzielen können", sagte der Ministerpräsident. "Wir verzeichnen in Niedersachsen nicht mehr einen sprunghaften, sondern einen deutlich verlangsamten Anstieg der Infektionszahlen." Diese Entwicklung zeige, dass der eingeschlagene Weg richtig sei. Weil will sich nach den Beratungen vermutlich am frühen Montagabend vor der Presse äußern. Die genaue Uhrzeit wird erst kurzfristig mitgeteilt. NDR.de überträgt das Statement im Livestream hier an dieser Stelle.

Weil appelliert an Gemeinsinn und Verantwortung

Der Ministerpräsident betonte gleichzeitig, dass die Ende Oktober beschlossenen Einschränkungen bis mindestens Ende November fortgeführt werden müssen. "Eine Schlüsselrolle spielt dabei, dass wir alle gemeinsam immer und überall unsere Kontakte auf das Nötigste reduzieren", sagte er. Dies sei eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass es zu sinkenden Infektionszahlen und dann auch zu nennenswerten Lockerungen kommen könne. "Wenn Politik und Gesellschaft auch in den nächsten Wochen geschlossen und entschlossen handeln, bin ich guten Mutes, dass wir auch diese Welle brechen können und hoffentlich ein friedliches Weihnachten haben werden", so Weil.

Wirtschaftshilfen sollen schnell ausgezahlt werden

Mit Blick auf von den Einschränkungen besonders betroffene Bereiche wie Gastronomie und Kultur betonte Weil die Bedeutung der angekündigten Wirtschaftshilfen des Bundes. Er werde in den Beratungen darauf drängen, dass die zugesagte Unterstützung und insbesondere die Abschlagszahlungen schnell und unbürokratisch bei den Betroffenen ankommen. Die jüngsten Signale der Bundesregierung stimmten ihn zuversichtlich.

Starke Einschränkungen für Gastronomie und Hotels

Bei ihrem letzten Treffen Ende Oktober hatten Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs zahlreiche Verschärfungen der Corona-Regeln beschlossen. So dürfen sich derzeit nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen. Außerdem wurden unter anderem die Schließung von Gastronomiebetrieben, Kultureinrichtungen und Freizeitparks angeordnet und touristische Übernachtungen in Hotels untersagt.

