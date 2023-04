Stand: 28.04.2023 08:53 Uhr Technische Probleme: Wesertunnel aktuell voll gesperrt

Der Wesertunnel, der die Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven verbindet, ist derzeit wegen technischer Probleme mit Beleuchtung und Belüftung in beide Richtungen gesperrt. Verkehrsteilnehmende sollten den Tunnel weiträumig umfahren, am besten über Bremen, so der Rat der Polizei am Freitagmorgen. Es komme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, sei derzeit noch nicht abzusehen, hieß es weiter. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Probleme zu beheben. Die eingesetzten Fährbetriebe in Sandstedt und Blexen seien bereits stark ausgelastet.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr