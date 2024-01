Tausende protestieren gegen "Querdenker" in Göttingen Stand: 13.01.2024 14:11 Uhr Tausende Menschen demonstrieren aktuell gegen "Querdenker" in Göttingen. Die Polizei hatte sich auf einen der größten Einsätze der vergangenen Jahre vorbereitet. Freitagabend war ein Streifenwagen attackiert worden.

Bislang ist die Stimmung nach Informationen des NDR Niedersachsen friedlich. Den rund 250 "Querdenkern" stehen nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Gegendemonstranten gegenüber. Nach ihrer Auftaktkundgebung ziehen die "Querdenker" derzeit durch die Innenstadt. Offenbar gibt es dabei erste Blockade-Versuche der "Querdenken"-Gegner. Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) hatte sich bereits bei der Gegendemonstration gezeigt und dort zu friedlichen Protesten aufgerufen. Die "Querdenker" wollen während ihres Marsches eine Zwischenkundgebung abhalten. Nach der Abschlusskundgebung soll es auch noch zwei Autokorsos geben, die bis 22 Uhr dauern sollen. Dafür werden mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt.

Videos 3 Min "Querdenker"-Szene: Wer versammelt sich in dieser Bewegung? (16.09.2023) Bekannt wurden sie durch Proteste in der Corona-Zeit. Politikwissenschaftler Joschua Helmer aus Göttingen mit einer Einschätzung. 3 Min

Steine auf Polizeiauto: Beschädigungen am Freitagabend

Am Freitagabend hatten Unbekannte Steine und Flaschen auf einen Streifenwagen geworfen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Rund 40 Personen hätten sich spontan versammelt - die Beamten vermuten, dass es sich um Menschen "aus dem linken Spektrum" handelte. Die Gruppe sei durch die Innenstadt gelaufen und habe Feuerwerkskörper gezündet. Zudem soll sie mehrere Fensterscheiben einer Polizeiwache und einer Bank beschädigt haben. Eine Fahndung nach den Tätern verlief laut Polizei erfolglos. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Man gehe davon aus, dass die Taten mit den heutigen Demonstrationen in Verbindung standen.

Gegendemonstranten wollen "Querdenken einfrieren"

Die Polizei hatte sich eigenen Angaben zufolge auf einen der größten Einsätze der vergangenen Jahre vorbereitet. Die "Querdenker"-Szene meldete ihre Veranstaltung frühzeitig an: "Versammlungsfreiheit statt Extremismus" ist das Motto. Auf Telegram, Instagram, X und Youtube mobilisierte die Szene zur Demo. Das Göttinger "Bündnis gegen Rechts" rief unter dem Motto "Querdenken einfrieren" zur Gegendemonstration auf. "Wer immer noch daran zweifelt, dass die Organisatoren des Aufmarsches keine gefährliche Mischung aus Wissenschaftsfeinden, Demokratiegegnern, Reichsbürgern, Esoterikern und extrem Rechten sind, kann sich gerne auf unserer Website informieren", sagte Agnieszka Zimowska vom DGB Kreisverband Göttingen. Sie ist eine der Koordinatorinnen bürgerlichen Protests, zu dem viele Parteien und Organisationen aus Göttingen gehören.

September 2023: Blockaden und brennende Müllcontainer

Im vergangenen September hatte die "Querdenker-Szene" zum "Herbsterwachen" in Göttingen aufgerufen. Rund 430 Menschen folgten dem Aufruf, mit Trommeln und Megafonen versuchten sie lautstark, ihren Positionen Gehör zu verschaffen. Doch zu einer großen Demo kam es am Ende in Göttingen nicht. Gegendemonstranten hatten Blockaden errichtet und Müllcontainer angezündet. Es blieb bei einer Kundgebung der "Querdenker" vor dem Bahnhof.

