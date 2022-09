Tausende historische Landkarten im Internet zu sehen Stand: 02.09.2022 15:20 Uhr Ab sofort ist eine Vielzahl historischer Landkarten aus Niedersachsen online frei zugänglich. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) schaltete das Angebot bei einem Besuch in Hannover frei.

In der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek stellte Thümler den Kartenbestand vor, der nun im Internet auf einer eigenen Website abgerufen werden kann. Neben der Leibniz Bibliothek in Hannover kommen die nach eigenen Angaben bedeutenden Bestände historischer Kartensammlungen aus der Landesbibliothek Oldenburg und der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Nach dreijähriger Arbeit sind die mehr als 8.000 Kartenwerke mit über 15.000 digitalen Produkten ab sofort verfügbar.

VIDEO: NDR Retro zeigt den Norden in den 50er- und 60er-Jahren (27.10.2020) (3 Min)

Auch geschichtliche Entwicklung wird beleuchtet

Bei den Kartenblättern aus den drei Sammlungen handele es sich um ein kostbares Kulturerbe des Landes Niedersachsen, so Thümler. Der Kartenpool der Landesbibliotheken umfasse dabei nicht nur den geographischen Raum zwischen Ems und Elbe, Nordseeküste und Harz, sondern zeige auch den Raum Niedersachsen in seiner geschichtlichen Entwicklung. Er weise das Interesse der niedersächsischen Fürsten der Frühen Neuzeit und des 19. Jahrhunderts am Weltgeschehen aus

Weitere Informationen Wertvolle Bibeln für Lüneburger Bibliothek Die Ratsbücherei hat vier alte Bibeln von privaten Spendern erhalten. Die älteste stammt aus dem Jahr 1534. (17.08.2022) mehr Göttingen erstellt Landkarte für Rollstuhlfahrer Die "Wheelmap" soll barriefreie Orte aufzeigen - und solche, bei denen für Rollstuhlfahrer kein Vorankommen ist. (10.05.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.09.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neuzeit Museen