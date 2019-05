Stand: 01.05.2019 16:03 Uhr

Zehntausende bei Mai-Demos in Niedersachsen

In Niedersachsen haben nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) rund 51.000 Menschen an landesweit rund 70 Kundgebungen am 1. Mai teilgenommen. Damit ist die Zahl der Teilnehmer gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen: 2018 waren zum "Tag der Arbeit" rund 40.000 Menschen für Arbeitnehmerrechte auf die Straßen gegangen.

10.000 Demonstranten in Hannover

Die größte Andrang war in Hannover: Dort nahmen nach DGB-Angaben rund 10.000 Menschen teil. In Braunschweig waren es 7.500. Jeweils etwa 4.500 Teilnehmer kamen zu den Kundgebungen in Wolfsburg und in Salzgitter.

Barley warnt vor neuem Prekariat

Der DGB hatte unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" zu den traditionellen Demonstrationen aufgerufen. Darüber hinaus ging es auch um die Auswirkungen der Digitalisierung sowie der Entwicklung in der Pflege. Bei der DGB-Kundgebung in Lehrte (Region Hannover) warnte Justizministerin Katarina Barley (SPD) vor der Entstehung eines neuen Prekariats. Hinter vielen Plattformen und Diensten verberge sich "ein wachsendes Heer an Solo- und Scheinselbstständigen", sagte Barley. Menschliche Arbeit müsse ihren Wert haben, das gelte auch bei "neuen digitalen Geschäftsmodellen", so Barley.

Videos 03:29 Hallo Niedersachsen Mai-Demos in Emden und Vechta Hallo Niedersachsen Tausende Menschen haben sich in Niedersachsen an Demonstrationen zum 1. Mai beteiligt. Eine der größten Kundgebungen gab es in Hannover. Aber auch in Emden und Vechta wurde demonstriert. Video (03:29 min)

Heil: "Wir müssen aufpassen"

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) betonte, dass man die Digitalisierung nicht fürchten dürfte. Gleichwohl forderte er die Unternehmen dazu auf, verstärkt in Weiterbildung zu investieren. "Wir müssen aufpassen, dass die Arbeitnehmer von heute auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen", sagte Heil in Lehrte. Vor allem im Handel, bei Banken und Versicherungen werde die Arbeit von Menschen immer mehr ersetzt durch die Digitalisierung und durch künstliche Intelligenz, so Heil. Anders sehe es insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Pflege aus. Dort werde der Bedarf an Beschäftigten in den kommenden Jahren stark zunehmen, sagte der Minister. Gleichwohl kritisierte Heil die Pflegebranche: Der vorhandene Fachkräftemangel sei "hausgemacht", die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Altenpflege seien "nicht gut".

DGB-Vorsitzender kritisiert Politik des Sparens

Auf der Kundgebung in Oldenburg rief der DGB-Bezirksvorsitzende Mehrdad Payandeh dazu auf, sich an der Europawahl am 26. Mai zu beteiligen. Der DGB-Landeschef kritisierte, dass eine Politik des Sparens die Armut und die soziale Ungleichheit vor allem in südeuropäischen Länder habe explodieren lassen. "Gerade weil wir Europa so brauchen, dürfen wir es nicht schönreden. Eine ehrliche Kritik gehört dazu", sagte Payandeh am Vormittag auf dem Oldenburger Rathausmarkt.

Rauchbomben in Osnabrück

Zu einem kleineren Zwischenfall kam es in Osnabrück: Bei der DGB-Kundgebung auf dem Neumarkt mit rund 800 Teilnehmern wurden Rauchbomben gezündet. Die Polizei macht dafür etwa 30 "Störer aus dem linken Spektrum" verantwortlich und ermittelt. Menschen seien nicht verletzt worden, es habe auch keine Beschädigungen gegeben, teilte die Polizei mit.

