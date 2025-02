Rund 3.000 Wahlschablonen in Niedersachsen verschickt Stand: 14.02.2025 09:01 Uhr Um bei der Bundestagswahl eigenständig und geheim abstimmen zu können, gibt es spezielle Wahlschablonen für blinde und sehbehinderte Menschen. Rund 3.000 davon wurden bislang in Niedersachsen verschickt.

"Es können sich immer gern noch Personen bei uns melden, wenn sie eine Wahlschablone benötigen", teilte der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen mit, der den Versand der Wahlschablonen samt dazugehöriger CD koordiniert. Mitglieder des Verbandes bekommen die Unterlagen demnach automatisch zugesandt, Nicht-Mitglieder können sie kostenlos bestellen. Möglich sei das bis kurz vor der Wahl, es müsse nur die Versandzeit einkalkuliert werden.

So funktioniert die Wahl mit Schablone

Die Schablone können die Wählerinnen und Wähler laut Verband am Wahltag mit ins Wahllokal nehmen. Zuvor sollten sie zu Hause die dazugehörige CD gehört haben, um zu wissen, wo sie ihre Kreuze setzen möchten. In die Schablone kann dann der Stimmzettel eingelegt werden, eingestanzte Löcher entsprechen den Kreisen zum Ankreuzen. Daneben stehen in Braille und als tastbare Zahlen die Nummern der zur Wahl stehenden Kandidaten und Parteien. Materialien für die Briefwahl gibt es allerdings nicht: "Hierzu ist es empfehlenswert, sich vom eigenen Umfeld hinsichtlich der Umschläge unterstützen zu lassen", rät der Blinden- und Sehbehindertenverband.

Nicht alle Wahlprogramme sind barrierefrei

Nach Angaben des Verbands stehen rund um die Wahl viele Informationen barrierefrei zur Verfügung. "Aber beispielsweise sind nicht alle Wahlprogramme gleichermaßen barrierefrei lesbar", heißt es. In den Wahllokalen sei es auch wichtig, dass alle Hinweisschilder eine ausreichend große Schriftgröße haben.

