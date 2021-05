Tausende Verstöße bei Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit Stand: 06.05.2021 14:47 Uhr Beim bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben" hat die Polizei am Mittwoch in Niedersachsen rund 3.100 Verstöße gegen Verkehrsregeln registriert. Das Augenmerk lag besonders auf Radfahrenden.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, welche Gefahren schon bei geringen Regelverstößen lauern, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag. "Viele Unfälle können verhindert werden, wenn im Straßenverkehr mehr aufeinander geachtet wird." Bei der Präventionsaktionen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr wurden am Mittwoch landesweit mehr als 12.000 Verkehrsteilnehmende kontrolliert, davon fast 5.000 Radfahrerinnen und Radfahrer. Rund 800 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte waren zwischen 6 und 22 Uhr im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Mitarbeitenden der Verkehrswachten, des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC).

Videos 2 Min Osnabrücker Polizei testet Pedelecs mit Blaulicht und Sirene Die schnellen E-Bikes sollen bei Demos, Verkehrskontrollen und der Verfolgung von Tatverdächtigen eingesetzt werden. (30.03.2021) 2 Min

Viele Radfahrer ertappt

Ein zentrales Ziel der Aktion war, für mehr Rücksicht von Radfahrern und gegenüber Radfahrern im Verkehr zu werben. "Wir werden darum im Laufe des Jahres durch weitere Kontrollen und Aufklärungskampagnen gezielt auf die Probleme und Besonderheiten aufmerksam machen", kündigte Pistorius an. Mehr als 1.000 Radfahrer fuhren nach Angaben des Ministeriums häufig in der Fußgängerzone, auf Gehwegen oder in die falsche Richtung. Auch der technische Zustand der Fahrräder wurde in fast 300 Fällen bemängelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional | 06.05.2021 | 15:00 Uhr