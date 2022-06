Tat in Salzgitter: Althusmann will Debatte um Strafmündigkeit Stand: 25.06.2022 15:49 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen in Salzgitter hat Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann eine Debatte um Strafmündigkeit gefordert. Hintergrund ist das Alter eines der mutmaßlichen Täter.

Laut Ermittler sind sie 13 und 14 Jahre alt. Angesichts einer Diskussion über mehr Rechte für Kinder und Jugendliche und über ein Absenken des Wahlalters sei es eine logische Konsequenz, dass Kinder und Jugendliche auch mehr Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen sollten, argumentierte Althusmann. "Dazu gehört für mich auch die Frage nach der Strafmündigkeit, die in vielen Staaten bereits unter 14 Jahren liegt."

VIDEO: Nach Tod von 15-Jähriger: Polizei warnt vor Selbstjustiz (1 Min)

CDU will Kinder- und Jugendministerium

Althusmann zufolge will die CDU in der kommenden Legislaturperiode ein Kinder- und Jugendministerium einrichten. Es solle Kompetenzen bündeln und auch bei Gewaltverbrechen wie in Salzgitter zügig als Ansprechpartner fungieren können. "Wir müssen wieder verstärkt hinsehen und dürfen auch an den sogenannten Brennpunkten nicht nachlassen, Hilfestellungen zu geben", sagte Althusmann in einer Mitteilung weiter. Am 9. Oktober ist Landtagswahl.

Salzgitter: Über Unterbringung des 13-Jährigen wird entschieden

Im Fall der getöteten 15-Jährigen in Salzgitter wird derzeit noch ermittelt. Wegen Mordverdachts sitzt der 14-Jährige in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Jugendhaft, gegebenenfalls auch mehr. Der 13-Jährige ist noch nicht strafmündig und kann daher strafrechtlich nicht verfolgt werden. Er wird derzeit psychiatrisch begutachtet. Am Mittwoch hatte das Jugendamt beim Familiengericht Salzgitter einen Eilantrag für eine freiheitsentziehende Unterbringung in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gestellt.

