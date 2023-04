Tarifverhandlung öffentlicher Dienst: So geht es nun weiter Stand: 20.04.2023 15:58 Uhr Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat die Schlichtungskommission einen Schiedsspruch vorgelegt. Am 22. April soll über die Empfehlung verhandelt werden.

In Potsdam werden am kommenden Samstag die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen auf der Basis des Ergebnisses der Schlichtung fortgesetzt. Das hat das Bundesinnenministerium am Dienstag mitgeteilt. Verhandelt werden demnach die Entgelte für die Tarifbeschäftigten des Bundes und der kommunalen Arbeitgeber, deren Arbeitsverhältnisse durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) geregelt sind. Nicht verhandelt wird dagegen für die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten.

Schlichtungsvorschlag: 5,5 Prozent mehr Geld und Einmalzahlung

Die von Arbeitgebern und Gewerkschaften eingesetzten Schlichter schlagen einen Sockelbetrag von 200 Euro und eine anschließende Erhöhung um 5,5 Prozent - mindestens 340 Euro - vor. Das soll von März 2024 an gelten. Bereits vorher soll den Beschäftigten ein Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro gestaffelt ausgezahlt werden. Die Schlichtungsempfehlung sieht eine Laufzeit von 24 Monaten vor mit Geltung ab Januar 2023.

Ver.di: Schiedsspruch lediglich Grundlage für neue Verhandlungen

Wie kommt dieser Kompromissvorschlag bei den Tarifparteien an? Den Schiedsspruch werde man jetzt erst einmal bewerten, sagte Tobias Morchner, Sprecher des ver.di-Landesbezirks Niedersachsen-Bremen, zu NDR Niedersachsen. Alles Weitere passiere dann am Verhandlungstisch. In der Zeit der Schlichtung herrscht Friedenspflicht. Das sagt auch Andrea Wemheuer, die Leiterin des ver.di-Landesbezirks Niedersachsen-Bremen. Sie sieht im Schlichterspruch kein Ergebnis, sondern lediglich eine Grundlage, auf der nun weiter verhandelt werden muss. Frank Zitka, Sprecher des Beamtenbunds dbb, wollte sich nicht zum Vorschlag der Schlichtungskommission äußern. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer werden in dieser Woche zunächst in ihren Gremien beraten.

Arbeitgeber bezeichnen Forderungen als nicht leistbar

Im März hatten sich in Niedersachsen Tausende am bundesweiten Warnstreik der Gewerkschaften ver.di und EVG beteiligt, doch am Ende von drei Verhandlungsrunden über die Einkommen im öffentlichen Dienst gab es keine Einigung. In drei Verhandlungsrunden hatten Gewerkschaften und Arbeitgeber bisher ohne Ergebnis über die Einkommen von 2,5 Millionen Beschäftigten verhandelt. Ver.di und der Beamtenbund dbb hatten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat gefordert. Durch diesen Betrag soll der Gewerkschaft zufolge für Menschen mit kleineren Einkommen ein Ausgleich für die hohe Inflation erreicht werden. Die Arbeitgeber wiesen die Forderungen der Gewerkschaften als nicht leistbar zurück. Sie boten laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) acht Prozent mehr Einkommen und einen Mindestbetrag von 300 Euro sowie eine Einmalzahlung von 3.000 Euro an. Sie wollen eine Laufzeit von 27 Monaten.

Tarifverhandlungen: Einigung oder unbefristeter Streik?

Die Schlichtung könnte mit einer Einigung enden, wenn beide Seiten den Schlichterspruch annehmen. Sollte die Verhandlung über die Empfehlung der Kommission aber scheitern, könnte es ver.di zufolge erstmals seit 31 Jahren zu einem Erzwingungsstreik im öffentlichen Dienst kommen.

Ver.di sucht bereits Streikhelferinnen und Streikhelfer

Die Gewerkschaft bereitet sich bereits jetzt darauf vor, eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik durchzuführen. In allen Betrieben werden Streikhelferinnen und Streikhelfer gesucht, die im Falle einer Urabstimmung in ihren Betrieben und ihren Dienststellen auf ihre Kolleginnen und Kollegen zugehen und sie befragen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Gewerkschaften