Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Erste Warnstreiks haben begonnen Stand: 10.02.2025 09:35 Uhr Die Gewerkschaften ver.di und komba haben erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Die gesamte Woche über soll es an verschiedenen Orten in Niedersachsen Aktionen geben. Betroffen sind etwa Kitas und der ÖPNV.

Im Landkreis Diepholz hat ver.di bereits ab heute zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Beschäftigte von Kitas, Bauhöfen, Sparkassen, öffentlichen Verwaltungen und Versorgungsbetrieben sollen demnach die Arbeit niederlegen. In Syke ist um 10 Uhr am Bahnhof eine zentrale Kundgebung geplant. Anschließend soll es einen Demonstrationszug durch die Stadt geben. Ähnliche Aktionen sind auch in Stade geplant. In dem Landkreis sind Angestellte der Sparkasse, der Agentur für Arbeit und Beschäftigte der Versorgungsbetriebe aufgerufen, nicht zur Arbeit zu kommen und für mehr Lohn zu protestieren.

Weitere Warnstreiks in mehreren Städten angekündigt

In den kommenden Tagen werden weitere Aktionen in anderen Städten und Landkreisen erwartet. Die Gewerkschaften haben angekündigt, dass es unter anderem in Oldenburg, Hannover, Nordhorn und Braunschweig zu Einschränkungen kommen kann. Hier könnten öffentliche Verkehrsmittel ruhen, Abfälle liegen bleiben und Kitas geschlossen sein.

Auch ein Klinikum soll bestreikt werden

Hintergrund ist der Tarifstreit um acht Prozent mehr Lohn für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Eine erste Verhandlungsrunde war Ende Januar ergebnislos verlaufen. Bereits am vergangenen Mittwoch gingen deshalb Beschäftigte auf die Straßen. Diese Woche haben ver.di und die Kommunalgewerkschaft komba dazu aufgerufen, in folgenden Unternehmen und Bereichen die Arbeit niederzulegen:

Dienstag: Verkehrsbetriebe Üstra, Energieversorger Enercity und Abfallentsorger aha (alle Hannover)

Mittwoch: das Klinikum Oldenburg sowie in Braunschweig Kitas und die Bereiche Entsorgung, Verwaltung und Bürgercenter

Donnerstag: in Nordhorn die Bereiche Entsorgung, Verwaltung und Bürgercenter

Kein Einfluss auf Versorgungssicherheit

Laut der Gewerkschaft ver.di fahren in Hannover wegen des Streiks bei der Üstra am Dienstag keine Busse und Bahnen. Bestreikt wird auch das Energieunternehmen Enercity. Ein Sprecher erklärte, der Strom fließe aber weiter. Der Ausstand wirke sich nicht auf die Versorgungssicherheit der Kunden aus. Zudem sind am Mittwoch am Klinikum Oldenburg Einschränkungen möglich. "Aber kein Patient kommt durch unseren Warnstreik zu Schaden", versicherte ver.di-Gewerkschaftssekretär Hannes Scherf. In Braunschweig sind am Mittwoch die Kitas betroffen. Ein komba-Sprecher betonte, dass betroffene Eltern frühzeitig über die Streiks informiert würden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg Braunschweig Hannover Tarifpolitik