Tarifkonflikt: In Hannover bleiben städtische Kitas dicht Stand: 05.10.2020 21:55 Uhr Die Gewerkschaft ver.di setzt am Dienstag den Warnstreik im öffentlichen Dienst fort. In Hannover zum Beispiel bleiben alle städtischen Kitas zu. Am Mittwoch wird der ÖPNV erneut bestreikt.

Laut ver.di ist am Dienstag zudem kleinere Warnstreiks in Hameln, Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) sowie bei der Stadt Stade, der Agentur für Arbeit in Stade und der Sparkasse Stade geplant. Rund 2.500 Menschen in Niedersachsen seien aufgerufen, vorübergehend die Arbeit niederzulegen, heißt es. Darüber hinaus soll es am Mittag am Klinikum Lüneburg einen Warnstreik gegen, wie der Deutsche Beamtenbund ankündigte. Mit den Aktionen solle der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden - ab dem 22. Oktober gehen die Gespräche im Tarifstreit weiter. Mitte September waren diese ergebnislos beendet worden. Die Gewerkschaften fordern von Bund und Kommunen unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro.

Mittwoch wieder Streik im ÖPNV

Wegen des parallelen Tarifstreits im öffentlichen Nahverkehr müssen sich Pendler am Mittwoch erneut auf Probleme einstellen. Dann sind rund 6.000 Beschäftigte der Nahverkehrsbetriebe in Hannover, Bremen, Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen und Goslar aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Die hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra haben bereits angekündigt, dass am Mittwoch alle Busse und Stadtbahnen im Depot bleiben. S-Bahnen und Regiobus sind nicht betroffen.

Freitag: Keine Müllabfuhr in Hannover

Bereits am Montag waren unter anderem Beschäftigte der Stadt Hannover aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Davon waren verschiedene Fachbereiche und die Herrenhäuser Gärten betroffen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Am Freitag will die Gewerkschaft zudem die Müllabfuhr in Hannover und im Umland lahmlegen.

Ver.di kämpft für bundesweiten Tarifvertrag

Bereits am vergangenen Dienstag hatten die Beschäftigten im ÖPNV bundesweit die Arbeit niedergelegt. In Niedersachsen war es deswegen zu massiven Einschränkungen im Nahverkehr gekommen. Ver.di will mit den Aktionen einen bundesweiten Tarifvertrag für die bundesweit rund 87.000 ÖPNV-Beschäftigten durchsetzen, um beispielsweise Arbeits- und Urlaubszeiten einheitlich zu regeln.

Noch keine Einigung in Sicht

Die kommunalen Arbeitgeber hätten sich nach dem ersten Warnstreik am Dienstag weiterhin nicht bereit erklärt, über einen bundesweiten Rahmentarifvertrag zu verhandeln, sagte ein Ver.di-Sprecher. Daher wolle die Gewerkschaft den Druck nun erhöhen. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) lehnt Gespräche über einen bundesweiten Tarifvertrag bislang mit Verweis auf die derzeit laufenden Verhandlungen in den Regionen ab.

Ver.di-Chef warnt vor Verschärfung

Detlef Ahting, Chef des ver.di-Landesbezirks Niedersachsen und Bremen, warnte vor einer Verschärfung des Konflikts. "Wenn von der Arbeitgeberseite überhaupt nichts kommt, wird sich diese Auseinandersetzung steigern", sagte er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ). Aktionen "auf breiter Linie" seien nicht ausgeschlossen. Laut Ahting handele es sich um eine der "schwierigsten Tarifrunden der vergangenen 20 Jahre". Grund sei, dass man mit zwei neuen Verhandlungsführern konfrontiert sei, mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU) und Lüneburgs Oberbürgermeister Horst Mädge (SPD). "Und Corona macht die Lage nicht leichter", sagte Ahting.

