Tanzverbot an Karfreitag: Clubs in Hannover droht Bußgeld Stand: 23.04.2025 12:18 Uhr Am Karfreitag und am darauffolgenden Samstag haben der Polizei zufolge mehrere Clubs in Hannover gegen das Tanzverbot verstoßen. Nun prüft die Stadt, ob die Betreiber Bußgelder zahlen müssen.

Allein am Steintor haben Beamte eine niedrige zweistellige Anzahl an Lokalitäten kontrolliert, sagt der Polizei-Sprecher Fabian Söhlke. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. In zwölf Betrieben stellten die Beamten demnach Verstöße gegen das Feiertagsgesetz fest. Dort wurden also nicht nur Speisen und Getränke ausgegeben, sondern auch laute Musik abgespielt und die Gäste so zum Tanzen animiert. Die meisten kontrollierten Betreiber reagierten laut Söhlke kooperativ und verständnisvoll, als die Beamten das Abspielen der lauten Musik untersagten. Die Läden durften trotzdem geöffnet bleiben.

Rathaus entscheidet über Bußgelder

Diese Verstöße hat die Polizei nun an das Rathaus in Hannover weitergeleitet. Dort werden die Anzeigen nun bearbeitet, so der Stadtsprecher Dennis Dix. Außerdem gehen die Mitarbeitenden des Fachbereichs öffentliche Ordnung neben Beschwerden auch Hinweisen auf mutmaßliche Partywerbung in den sozialen Medien nach. Es werde nun ermittelt, inwieweit diese Feiern überhaupt in Clubs am Raschplatz stattgefunden haben, so Dix. Dazu müssen laut Stadt Zeugen gefunden und befragt werden. Sollte sich herausstellen, dass dort tatsächlich illegale Partys gefeiert wurden, müssen sich Betreiber nach Angaben des Stadtsprechers auf ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und Bußgelder einstellen.

