"Tankstellenlady" begeistert auf TikTok Millionen Stand: 23.02.2023 10:21 Uhr Esra Cayir hat sich als "Tankstellenlady" auf TikTok einen Namen gemacht. Die 29-Jährige aus Oldenburg berichtet dort von skurrilen Situationen, die sie bei ihrer Arbeit in einer Tankstelle erlebt.

Mittlerweile hat Cayirs TikTok-Account um die 1,8 Millionen Follower. Sie habe irgendwann angefangen, sich bizarre Erlebnisse aufzuschreiben und nach Feierabend mit ihrem Handy am Arbeitsplatz nachzudrehen, sagt sie. Dabei schlüpft sie in die Rolle des Kunden beziehungsweise der Kundin und spielt sich gleichzeitig selbst. In einem Video ging es beispielsweise um einen Kunden, dem der Preis für Super zu hoch war - weshalb er die 29-Jährige aufforderte, ihm den Kraftstoff billiger zu verkaufen.

Videos 3 Min Influencer: Der Blumenhändler (30.06.2022) Mit kurzen Clips wirbt Jan Hoffmann für sein mittelständisches Unternehmen und seine Blumenkreationen. 3 Min

"Tankstellenlady" aus Oldenburg studierte Wirtschaftsrecht

In einem anderen Video geht es um eine Frau, die fragte, ob es in der Tankstelle Zigaretten zu kaufen gebe - während Cayir vor einem Regal mit Tabakwaren stand. Den Job in der Tankstelle hatte die 29-Jährige angefangen, um ihr Wirtschaftsrecht-Studium zu finanzieren. Das hat sie mittlerweile abgeschlossen. Ob sie trotzdem weiter in der Tankstelle arbeiten wird, wisse sie noch nicht, sagt Cayir.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.06.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Netzwelt Social Media