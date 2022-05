Tankrabatt: Tankstellen-Betreiber fürchten zunächst Engpass Stand: 25.05.2022 08:26 Uhr In einer Woche, am 1. Juni, sinkt die Energiesteuer auf Kraftstoffe: Der Liter Benzin soll rund 30 Cent, der Liter Diesel 14 Cent günstiger werden. Die Tankstellen-Branche erwartet Andrang und Chaos.

Niedersächsische Tankstellenbetreiber gehen davon aus, dass am kommenden Mittwoch Autofahrerinnen und Autofahrer die Zapfsäulen stürmen. Ebenso wie der ADAC raten sie deshalb dazu, den Tank nicht ganz leer zu fahren, sondern etwa eine Wochenration Benzin darin zu belassen. Auch sei es sinnvoll, nicht gleich am 1. Juni eine Tankstelle anzusteuern, sondern drei, vier Tage später, wenn sich der Andrang entzerrt haben werde. Es mangele nicht an Kraftstoff, sondern an der Logistik. Wenn alle sofort kämen und alles leertankten, seien Transportkette und Nachschub das Problem, heißt es etwa vom Mineralölhändler Köhn und Plambeck aus Oldenburg, der sechs Tankstellen betreibt.

Fallen Preise direkt ab 1. Juni?

Unklar ist auch noch, ob Benzin und Diesel direkt ab dem 1. Juni günstiger werden. Denn die Tankstellen haben noch Kraftstoff in den Tanks, den sie zu alten Steuersätzen gekauft haben. Der Öllieferant Alfons Wittrock aus Rhede im Emsland will den Kraftstoff für seine 20 Tankstellen um Mitternacht am 1. Juni abholen, wenn die Preise fallen. Das mache pro Tankwagen einen Unterschied von 10.000 Euro. Bei der Öl-Raffinerie Lingen könnte diese Praxis zu Warteschlangen führen. Dort ist man nach Angaben eines Unternehmenssprechers aber vorbereitet: Die Tanks seien gut gefüllt.

Steigende Nachfrage, steigende Preise

Momentan sinkt die Nachfrage nach Benzin deutlich, heißt es von Hoyer aus Visselhövede, die Firma betreibt 200 Tankstellen. Wenn am 1. Juni alle tanken, steigen Nachfrage und Preis. Ein Sprecher von Hoya schätzt daher, dass der Preisunterschied zu heute dann wohl kaum 30 Cent betragen wird.

