Tankrabatt: "Nicht auf den letzten Tropfen zur Tankstelle!" Stand: 31.05.2022 14:36 Uhr Mit dem 1. Juni sinkt die Energiesteuer auf Kraftstoffe. Unklar ist, wie schnell das die Preise an den Tankstellen fallen lässt. Und wer mit fast leerem Tank losfährt, könnte in der Schlange stehen.

Es ist Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung, dass die Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das europarechtlich mögliche Mindestmaß abgesenkt wird. Wegen des Abzugs des Mehrwertsteueranteils liegt die steuerliche Entlastung insgesamt bei 35,2 Cent pro Liter Benzin und 16,7 Cent pro Liter Diesel. Diese Ersparnis sollen die Tankstellen-Betreiber an ihre Kunden weitergeben, sie sind allerdings nicht dazu verpflichtet. Und sie können selbst erst ab morgen Benzin und Diesel mit abgesenkter Energiesteuer kaufen. "Der Sprit wurde zum Teil noch im Mai eingekauft", so ADAC-Sprecherin Alexandra Kruse gegenüber NDR Niedersachsen. Am ersten Tag müsse es also nicht zwingend schon günstiger sein.

Ansturm an Zapfsäulen erwartet

Niedersächsische Tankstellenbetreiber gehen davon aus, dass am ersten Tag des Tankrabatts Autofahrerinnen und Autofahrer die Zapfsäulen stürmen. Der ADAC rät deshalb dazu, den Tank vorher nicht ganz leer zu fahren: "Wir empfehlen, nicht auf den letzten Tropfen zur Tankstelle zu fahren, weil der Preisrabatt vielleicht noch gar nicht überall angekommen ist und sich trotzdem lange Schlangen bilden könnten", so Kruse. Auch die Tankstellenbetreiber raten, etwa eine Wochenration Benzin im Tank zu belassen.

Preise per App vergleichen

Wer ein paar Liter Sprit als Reserve hat, muss laut Kruse dann auch nicht bei der erstbesten Tankstelle zuschlagen: "Wir empfehlen, die Entwicklung der Benzinpreise zu beobachten und Preise per App zu vergleichen", so die ADAC-Sprecherin. Je nach Tageszeit und Tankstelle ließen sich schon jetzt oft zehn Cent pro Liter sparen. Außerdem bliebe der Spritpreis vermutlich hoch, sollte der Ansturm auf die Zapfsäulen riesig sein. Denn mit der Nachfrage steigt auch der Preis.

Empfehlung: Ein paar Tage abwarten

Auch die Tankstellenbetreiber halten es für sinnvoll, nicht gleich am ersten Tag des Rabatts eine Tankstelle anzusteuern, sondern drei, vier Tage später, wenn sich der Andrang entzerrt haben werde. Es mangele nicht an Kraftstoff, sondern an der Logistik. Wenn alle sofort kämen und alles leertankten, seien Transportkette und Nachschub das Problem, heißt es etwa vom Mineralölhändler Köhn und Plambeck aus Oldenburg, der sechs Tankstellen betreibt.

10.000 Euro pro Tankwagen

Die Tankstellen haben noch Kraftstoff in den Tanks, den sie zu alten Steuersätzen gekauft haben. Der Öllieferant Alfons Wittrock aus Rhede im Emsland will den Kraftstoff für seine 20 Tankstellen um Mitternacht abholen, sobald die Preise gefallen sind. Das mache pro Tankwagen einen Unterschied von 10.000 Euro. Bei der Öl-Raffinerie Lingen könnte diese Praxis zu Warteschlangen führen. Dort ist man nach Angaben eines Unternehmenssprechers aber vorbereitet: Die Tanks seien gut gefüllt.

