Tankrabatt: In Niedersachsen wächst Unmut über Konzerne

Der Tankrabatt kommt bei Verbrauchern kaum an. Niedersachsens Energieminister Lies bringt deshalb ins Spiel, ihn vorzeitig zu beenden. Wirtschaftsminister Althusmann fordert ein anderes Herangehen.

Die Mineralölkonzerne hätten von Anfang an verpflichtet werden müssen, den Tankrabatt direkt an die Kunden weiterzugeben, betonte CDU-Landeschef Bernd Althusmann. Das müsse noch einmal geprüft werden. Niedersachsen Energieminister Olaf Lies (SPD) hatte jüngst gefordert, den Tankrabatt kritisch unter die Lupe zu nehmen und gegebenenfalls vorzeitig wieder abzuschaffen, wenn das Steuergeld in die Kassen der Unternehmen fließe und die Autofahrenden leer ausgingen.

SPD und CDU wollen Verbraucher schnell spürbar entlasten

Lies und Althusmann sind sich einig in dem Punkt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt schnell spürbar entlastet werden müssen. Darum müsse sich die Bundesregierung kümmern, fordern sie.

Kritik an Vorschlag zur Übergewinnsteuer

Energieminister Lies bringt zudem eine Übergewinnsteuer ins Spiel, die Konzerne zahlen müssten, die von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine stark profitieren. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) und auch die Unternehmerverbände in Niedersachsen sehen das kritisch und fragen, ab welcher Gewinnsumme eine Grenze gezogen werden solle. Die Unternehmerverbände argumentieren zudem, dass so eine zusätzliche Steuer nur Ärger bringe und nicht zu kontrollieren sei.

