Tagesausflüge am Wochenende: Rodeln nicht überall erlaubt Stand: 15.01.2021 20:02 Uhr Endlich Wochenende - und die verschneiten niedersächsischen Erholungsgebiete erwarten wieder viele Tagesausflügler. Vielerorts haben Landkreise zusätzliche Corona-Maßnahmen erlassen.

"Der Nationalpark Harz hat das Spuren der Loipen eingestellt, weil das möglicherweise Leute anlocken könnte", sagte ein Sprecher des Landkreises Goslar am Freitag. Der Harz sei momentan ein "Winter Wonderland", das sehr viele Ausflügler anziehe. Polizei und Ordnungskräfte werden an diesem Wochenende verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht auf Rodelhängen und Parkplätzen kontrollieren, kündigte der Sprecher an. Falschparker entlang der Landstraßen würden konsequent abgeschleppt.

Maskenpflicht auf dem Rodelhang

Aber es gilt nicht nur auf den Rodelhängen im Oberharz eine Maskenpflicht. Auch Essen und Trinken sei dort verboten, wo ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden müsse, heißt es in einer neuen Allgemeinverfügung des Landkreises Goslar. Landrat Thomas Brych (SPD) betonte, dass die bestehenden Kontaktbeschränkungen auch bei einem Ausflug in den Schnee zwingend beachtet werden müssten. Der Mund-Nasen-Schutz muss zum Beispiel vom Parkplatz bis zum Rodelhang getragen werden - von 6 bis 21 Uhr. Skier oder Schlitten dürfen im Harz weiterhin nicht verliehen werden.

Landkreis Holzminden erlässt teilweise Rodelverbot

Was im Oberharz möglich ist, hat der Landkreis Holzminden in Teilen seines Gebietes untersagt: das Rodeln. Das Hinterherziehen eines Schlittens beim Spazierengehen ist laut Allgemeinverfügung dagegen genauso erlaubt wie Ski-Langlauf. Betroffen vom Rodelverbot sind Bereiche im Hochsolling, im Hils, im Ith sowie des Köterberges. Das Verbot gelte demnach für Tagestouristen und sei vorerst bis Ende Januar festgelegt. Grundstückseigentümer der genannten Regionen seien nicht betroffen. Erlaubt ist im Übrigen ein gemütlicher Spaziergang oder sportliches Joggen - im Deister, im Solling und im Harz.

