Tagesausflüge am Wochenende: Landkreise wappnen sich Stand: 14.01.2021 19:39 Uhr Das Wochenende steht vor der Tür - und die niedersächsischen Ausflugsgebiet erwarten regen Zulauf. Vielerorts haben Landkreise zusätzliche Corona-Maßnahmen erlassen.

Im Oberharz erwarten die Verantwortlichen erneut einen Besucherandrang. Dementsprechend haben sich Vertreter des Landkreises Goslar, Polizei, Kommunen, Tourismusverband und Landesforsten auf ein Maßnahmenpaket verständigt. Zum einen setzen die Verantwortlichen weiter auf ein Großaufgebot an Polizeikräften und Ordnungsdiensten, hieß es vonseiten des Landkreises in einer Mitteilung. Zudem werde an der Verkehrslenkung, möglichen Straßensperrungen und dem Abschleppen von Falschparkern festgehalten. Einige Maßnahmen seien allerdings verbesserungswürdig. "Die Maskenpflicht auf Rodelhängen und Parkplätzen muss noch deutlicher definiert werden, da kam es am Samstag und Sonntag durchaus zu Irritationen", sagte Landrat Thomas Brych (SPD). Die Vorschriften würden rigoros kontrolliert.

Landkreis Holzminden erlässt teilweise Rodelverbot

Was im Oberharz möglich ist, hat der Landkreis Holzminden in Teilen seines Gebietes untersagt: das Rodeln. Betroffen seien laut einer im Internet veröffentlichten Allgemeinverfügung Bereiche im Hochsolling, im Hils, im Ith sowie des Köterberges. Das Verbot gelte demnach für Tagestouristen und sei vorerst bis Ende Januar festgelegt. Grundstückseigentümer der genannten Regionen seien nicht betroffen. Spazierengehen, Joggen und Skilanglaufen blieben erlaubt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.01.2021 | 17:00 Uhr