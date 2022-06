Tag der Niedersachsen: Maschpark wird zur Erlebnismeile Stand: 09.06.2022 10:31 Uhr Wegen Corona musste die Feier zu Niedersachsens 75. Geburtstag verschoben werden. Nun ist es bald soweit: Vom 10. bis 12. Juni wird in Hannover gefeiert. Auch der NDR ist dabei.

Mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Neun sogenannte thematische Meilen sowie sieben Bühnen sind rund um den Maschsee und Maschpark geplant. "Es ist gut, dass wir nach den vielen Corona-Monaten wieder das vielfältige Leben unseres Bundeslandes sehen und genießen können", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Vorstellung der Planungen am Freitag.

VIDEO: Tag der Niedersachsen: Stadt stellt Konzept vor (1 Min)

250 Aussteller erwartet

Eine Übersicht samt Lageplan und Bühnenangeboten hat die Stadt Hannover online veröffentlicht. Mit im Vordergrund des Festes soll die Arbeit vieler Vereine, Verbände, Künstlerinnen und Künstlern und insbesondere von ehrenamtlich engagierten Menschen stehen. Sie sollen dem Tag der Niedersachsen auch ein regionales Gesicht geben, hieß es bei der Vorstellung. "Stadt.Land.Fest" lautet das Motto der Feier, zu der rund 250 Aussteller auf den neun Themenmeilen erwartet werden. Unter anderem vorgesehen sind eine Blaulicht- und Technikmeile sowie weitere Schwerpunkte zu Sport, Natur, Umwelt und Tourismus.

Eigene Meile für den Gastgeber

Für die Landeshauptstadt ist zudem eine eigene Meile geplant. Im Maschpark soll es unter anderem einen riesigen historischen Stadtplan geben, den Kinder per Bobbycar erkunden können. Herzstück der Hannover-Meile ist eine Open-Air-Ausstellung des Historischen Museums mit dem Titel "Hannover - Hauptstadt für Niedersachsen". Darin soll angeknüpft werden an die Ausstellung "75 Jahre Niedersachsen“, die 2021 im Bürgersaal des Neuen Rathauses gezeigt wurde. Man werde auf eine Zeitspanne voller Ereignisse und Geschichten aus Hannovers Vergangenheit zurückblicken und gleichzeitig mit vielen Angeboten einen Blick in die Gegenwart und Zukunft der Stadt werfen, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Die Feierlichkeiten zum Tag der Niedersachsen seien "eine tolle Gelegenheit, Hannover als Landeshauptstadt zu präsentieren".

Max Mutzke tritt auf NDR Bühne auf

Der Norddeutsche Rundfunk beteiligt sich ebenfalls an dem Programm. Am Trammplatz wird die Bühne von NDR Schlager aufgebaut, an der auch Klassik, Jazz und A-Cappella zu hören ist. Direkt im Anschluss an die Eröffnungsfeier wird dort Max Mutzke gemeinsam mit einem Streichquintett der NDR Radiophilharmonie auftreten. Am Sonnabend steht das Hannoversche A-Cappella-Quartett Maybebop auf der Bühne.

Blick hinter die Kulissen im Eventzelt

Zudem werden Besucherinnen und Besucher eingeladen, hautnah hinter die Kulissen des Landesfunkhauses zu schauen: "Frag den NDR" heißt es deshalb im Eventzelt neben dem Großen Sendesaal am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Ob Radio oder Fernsehen, Nordtour, Recherche- und Internet-Redaktion, soziale Medien oder Unterhaltung mit Schorse: Die bekannten Stimmen und Gesichter sind dabei. Auch mit von der Partie: Die Sesamstraße mit Ernie und Bert sowie mit einem Kinderprogramm und Plattschnacker Yared Dibaba.

Und wie kommen wir dort hin?

Das Land Niedersachsen und die Landeshauptstadt Hannover rufen Besucher und Besucherinnen dazu auf, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, um zum Fest zu gelangen. Durch die zentrale Lage des Veranstaltungsortes und den hervorragenden Anschluss an das engmaschige Netz von Bus und Bahn sei dies die beste Weise, um zum Fest zu gelangen. Für alle, die mit dem Fahrrad zum Fest anreisen, werden rund das Veranstaltungsgelände Fahrradparkplätze eingerichtet. Autofahrer, so raten die Veranstalter, sollten die kostenfreie NUNAV Navigation-App nutzen, um Staus zu vermeiden. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Seite des Tages der Niedersachsen.

Traditionen und Moderne - Feiern seit 1981

Seit 1981 feiert das Land den Tag der Niedersachsen, mittlerweile alle zwei Jahre. Der Austragungsort der Feierlichkeiten wechselt jedes Mal. Verantwortlich für das Programm ist die jeweilige Stadt. Neben den Traditionen des Landes stehen immer auch Fortschritt und Innovation im Vordergrund.

Das Programm der NDR Schlager Bühne am Trammplatz

Freitag, 10. Juni

Moderation Kaya Laß

15.45 Uhr Landesjugendjazzorchester Wind Machine

17.00 Uhr Eröffnungsfeier zum Tag der Niedersachsen

18.45 Uhr Max Mutzke mit Solistinnen und Solisten der NDR Radiophilharmonie

20.00 bis 23.00 Uhr NDR Schlager Party mit Kaya Laß und DJ Jan



Sonnabend, 11. Juni

10.00 bis 17.00 Uhr Moderation Michael Thürnau | 17.00 bis 22.00 Uhr Moderation Kaya Laß

10.00 Uhr Musikverein Bennigsen

10.55 Uhr Kinder- und Jugendchor der Marktkirche Hannover

11.25 Uhr Die JunX und Yared Dibaba

12.00 Uhr Vokalensemble Hannover

12.45 Uhr Schulorchester der Ricarda-Huch-Schule

13.15 Uhr Gruppe WIND

13.50 Uhr Groovechor

14.25 Uhr Interview mit Lothar Mohn

14.50 Uhr Bläserklasse Marienschule Hildesheim

15.20 Uhr Empfang der Staffelläufer

16.00 Uhr Ottolien

16.30 Uhr Sina-Mareike Schulte, Musikland Niedersachsen (pop.nds) und Vera Lüdeck, LAGRock Niedersachsen

16.45 Uhr Sub 5

18.30 Uhr Polizeiorchester Niedersachsen

20.15 Uhr Maybebob

Sonntag, 12. Juni

10.00 bis 17.00 Uhr Moderation Martina Gilica

11.00 Uhr Auftritt Accollage

11.45 Uhr Die JunX

12.15 Uhr Interview mit Sina-Mareike Schulte, Musikland Niedersachsen pop.nds

12.30 Uhr Noam Bar

12.45 Uhr JunX und Yared Dibaba

13.15 Uhr Big Band Berenbostel

14.15 Uhr Acustico

15.00 Uhr G. G. Anderson

