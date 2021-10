Tag der Ehrenamtlichen: Land zeichnet 56 Menschen aus Stand: 02.10.2021 17:00 Uhr Das Land Niedersachsen hat am Sonnabend in Osnabrück 56 Bürgerinnen und Bürger aus der Region Weser-Ems für bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet. Anlass war der "Tag der Ehrenamtlichen".

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dankte den Geehrten. Diese würden die Gesellschaft mit ihrem großen Engagement bereichern und mit Herzblut und Tatkraft Verantwortung übernehmen. "Sie helfen, Sie packen an, Sie unterstützen andere und sorgen für Zusammenhalt in unserem Land", sagte Weil laut Vorabmitteilung bei der Ehrung in Osnabrück. Unsere Gesellschaft und unsere Demokratie bräuchten mehr solche Menschen, so der SPD-Politiker.

Von der Migrationsarbeit bis zum Schützenverein

Die 56 ausgewählten Bürger wurden stellvertretend für die vielen Engagierten in ganz Niedersachsen gewürdigt, wie die Staatskanzlei mitteilte. Landesweit seien fast die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger über 14 Jahren ehrenamtlich aktiv. Die in Osnabrück geehrten Ehrenamtlichen kommen aus unterschiedlichen Bereichen - von der Migrations- und Seniorenarbeit über Engagement in Naturschutz und Feuerwehren bis zu Schützenvereinen.

Helfer in Corona-Pandemie unter Ausgezeichneten

Mehrere Geehrte haben sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie engagiert - unter anderem mit Einkaufsdiensten, Nachbarschaftshilfen und dem Nähen von Masken. Gelebte Solidarität habe auch in der Corona-Pandemie viel Gutes hervorgebracht, sagte Weil. Alle Ausgezeichneten wurden vorgeschlagen. Zehn Landkreisen sowie sechs Städten beteiligten sich daran.

