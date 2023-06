Tag der Bundeswehr: Pistorius kommt nach Bückeburg Stand: 16.06.2023 15:10 Uhr Bis zu 60.000 Menschen erwartet die Bundeswehr am Samstag in Bückeburg. Einer davon: Bundesverteidigungsminister Pistorius. Es ist Tag der Bundeswehr - in zehn Städten bundesweit.

Fallschirmspringer, Hubschrauber, Flugzeuge: Am Himmel über der kleinen Stadt Bückeburg im Landkreis Schaumburg gibt es am Samstag einiges zu sehen. Soldatinnen und Soldaten zeigen ihr Können. Am Boden können Besucherinnen und Besucher sich mit Angehörigen der Bundeswehr austauschen und auch zivile Mitarbeitende kennenlernen, so die Stadt Bückeburg. Das Programm zum Tag der Bundeswehr beginnt um 10 Uhr auf dem Heeresflugplatz Achum. Dann wird auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) von Brigadegeneral Dr. Volker Bauersachs begrüßt.

Wilhelmshaven nimmt als einziger Marine-Standort teil

Der Tag der Bundeswehr wird mit Veranstaltungen in zehn Städten bundesweit begangen, darunter in Wilhelmshaven - der einzige Marine-Standort, der an diesem Tag einlädt. Interessierte können am Stützpunkt Heppenser Groden an Bord gehen: Die Fregatten "Rheinland-Pfalz" und "Hessen" liegen zur Besichtigung im Hafen bereit. Auch einen Leopard-Kampfpanzer, eine Panzerhaubitze und das Flugabwehrraketen-System Patriot können sich Interessierte näher anschauen.

Abseilen aus einem Hubschrauber

Und auch in Wilhelmshaven geht der Blick nach oben: Wie die Marine ankündigt, wird sich die Bordeinsatzkompanie des Seebataillons aus einem Hubschrauber auf eine Fregatte abseilen. Darüber hinaus sollen Minentaucher Flachwassersprünge vorführen und dann mit einem sogenannten Search and Rescue-Hubschrauber (SAR) aus dem Wasser geholt werden. Zudem wird ein A400M den Stützpunkt überfliegen - dies ist auch in Bückeburg geplant.

Tag der Bundeswehr in Oldenburg

Die Henning-von-Tresckow-Kaserne in Oldenburg öffnet ebenfalls ihre Tore für Besucherinnen und Besucher. In Oldenburg lassen sich Geräte besichtigen und Vorführungen beobachten - unter anderem von Tauchern und Minentauchern sowie vom Seebataillon der Marine. Vor der Kaserne will derweil ein Aktionsbündnis gegen Krieg und Aufrüstung Flugblätter verteilen. Die Bundeswehr sei kein Freizeit- und Spieleparadies, heißt es. Für das Sterben solle nicht geworben werden.

Die weiteren Standorte, an denen die Streitkräfte zum Tag der Bundeswehr einladen, sind Brandenburg an der Havel, Bruchsal in Baden-Württemberg sowie Kaufbeuren, München, Murnau und Veitshöchheim in Bayern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine Bundeswehr