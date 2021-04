Tag der Arbeit: Weil spricht beim DGB in Hildesheim Stand: 27.04.2021 14:47 Uhr In diesem Jahr plant der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum Tag der Arbeit Online- und Vor-Ort-Kundgebungen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird in Hildesheim sprechen.

"Solidarität ist Zukunft" lautet das Motto am 1. Mai. In Hannover, Hildesheim, Göttingen und Braunschweig sind Präsenzveranstaltungen geplant. Insgesamt soll es niedersachsenweit 35 Aktionen geben, teilte der DGB am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz mit.

"Fiebern 1. Mai entgegen"

"Wir fiebern dem 1. Mai entgegen und konnten 50 Prozent der Veranstaltungen herüberretten", sagte Torsten Hannig, Geschäftsführer der DGB-Region Niedersachsen-Mitte. Es werde lediglich politische Kundgebungen geben, Demonstrationen sowie ein Rahmenprogramm fallen wegen der Corona-Pandemie aus. Die Veranstaltung in Hannover soll am Sonnabend um 11 Uhr auf dem Goseriedeplatz beginnen - in Hildesheim ebenfalls um 11 Uhr auf dem Marktplatz.

DGB will Arbeitgeber bei Corona in die Pflicht nehmen

Politisch soll der Fokus unter anderem darauf liegen, dass Arbeitgeber in der Pandemie die Verantwortung für den Gesundheitsschutz wahrnehmen und ausreichend Tests für die Arbeitnehmer anbieten. "Viele Betriebe bilden nicht mehr aus, wir appellieren an die Arbeitgeber, in ihre Zukunft zu investieren", sagte DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh. Auch die prekäre Lage der Minijobber und ein gerechteres Steuersystem würden thematisiert.

Weitere Informationen zum 1. Mai und den geplanten Veranstaltungen gibt es auf der offiziellen Internetpräsenz des DGB in Niedersachsen.

