Supermärkte verzeichnen kurz vor Weihnachten großen Andrang Stand: 23.12.2020 10:20 Uhr Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen strömen zahlreiche Kunden in die Lebensmittel-Geschäfte in Niedersachsen. Die Supermärkte sehen sich aber gut vorbereitet.

Eine Flasche Wein, ein frischer Salatkopf oder vielleicht doch noch das letzte Weihnachtsgeschenk aus dem Schoko-Regal: die Supermärkte sind in diesen Tagen mehr als gut besucht. Alle Kassen seien besetzt und trotzdem komme es immer wieder zu Warteschlagen, sagt Maria Falcone-Brock, Supermarktleierin in Goslar, gegenüber NDR 1 Niedersachsen. In den vergangenen Tagen hätten die Kunden ihre Einkaufswagen mit haltbaren Lebensmitteln gefüllt, um jetzt kurz vor Heiligabend nur noch frisches Obst, Gemüse oder den Weihnachtsbraten kaufen zu müssen.

Kunden-Höchstgrenze soll für Sicherheit sorgen

Der Einkauf sei auch nach wie vor sicher, so Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen. Durch die Kunden-Höchstgrenze in den Märkten sei ausreichend Platz. Aber natürlich müsse jeder Kunde selbst auch die Abstände einhalten. Am besten gelinge das voraussichtlich am frühen Morgen oder am späten Abend. Einige Geschäfte haben ihre Öffnungszeiten deshalb extra ausgeweitet.

