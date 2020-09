Stand: 10.09.2020 17:04 Uhr

Süße Ernte: Zuckerrübenkampagne gestartet

In Niedersachsen hat die Rübenernte begonnen. Die ersten Rüben dieses Anbaujahres wurden am Werk von Nordzucker in Schladen im Landkreis Wolfenbüttel angeliefert. In den Werken Clauen im Landkreis Peine und Uelzen beginnt die Rübenkampagne Anfang kommender Woche. Am 18. September startet auch Norstemmen im Landkreis Hildesheim in die Saison. Die Nordzucker AG geht nach eigenen Angaben derweil von einem durchschnittlichen Ertrag in diesem Jahr aus.

Rübe verträgt trockenen Sommer

Zwar habe es auch in diesem Sommer in vielen Teilen Niedersachsens zu wenig Niederschlag gegeben. Die Zuckerrübe könne solche extremen Witterungsverhältnisse aber bis zu einem gewissen Grad ausgleichen, so Lars Gorissen, zuständig für das Ressort Agrarwirtschaft bei Nordzucker. Zudem habe der einsetzende Regen für deutliche Zuwächse gesorgt. Der Zuckerrüben-Anbauer-Verband Niedersachsen-Mitte geht rechnet deshalb sogar mit möglicherweise überdurchschnittlichen Erträgen.

VIDEO: Von der Rübe zum Zucker (29 Min)

