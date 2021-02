Südniedersachsen bekommt noch mal 15 Zentimeter Neuschnee Stand: 08.02.2021 09:34 Uhr Im ganzen Land hält sich das Winterwetter. Vor allem im Süden hat es heute Morgen wieder kräftig geschneit. Jetzt verbreitet sich auch noch eisige Polarluft.

"Nach dem schnee- und windreichen Wochenende kommt nun aus Osten die große Kälte auf uns zu", sagte eine Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In der kommenden Nacht sinkt die Temperatur laut DWD in der Südosthälfte Niedersachsens auf bis zu minus 17 Grad. Zudem soll es auch heute weiter schneien. Allerdings lässt die Intensität laut DWD nach. Für Südniedersachsen sagen die Meteorologen bis zum Mittag bis zu 15 Zentimeter Neuschnee vorher, örtlich auch bis zu 20 Zentimeter. Richtung Norden kommen bis heute Abend nur noch ein bis sieben Zentimeter Schnee hinzu. Weil es auch weiterhin zu Schneeverwehungen kommt, warnt der DWD vor anhaltenden Verkehrsbehinderungen.

Aufruf: Auf nicht nötige Autofahrten verzichten!

Feuerwehren und Polizei rufen nach wie vor dazu auf, auf unnötige Autofahrten zu verzichten. Wegen der erneuten starken Schneefälle ist vor allem im Süden Niedersachsens der Straßenverkehr weiterhin stark beeinträchtigt. Wegen festgefahrener Lkw auf bergigen Abschnitten kommt es auf der A7 zu Staus und einer Sperrung Richtung Süden. Massive Verkehrsprobleme gibt es auch weiterhin auf der Schiene und im ÖPNV. In Uelzen ist gestern Abend ein Zug mit rund 50 Reisenden gestrandet. Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes versorgten die Fahrgäste mit Decken und heißen Getränken. Heute Morgen konnten die Fahrgäste dann weiterfahren.

Landesforsten warnen vorm Betreten der Wälder

Wegen der extremen Wetterbedingungen warnen die Niedersächsischen Landesforsten und die Harzer Nationalparkverwaltung derzeit vor Waldspaziergängen. Unter der Last großer Schneemassen könnten Äste und auch ganze Baumkronen unvermittelt herabstürzen, hieß es. Dies gelte auch für Bereiche, wo nicht so viel Schnee fällt. "Möglicherweise kommt es zu Eisanhang an den Baumkronen, der einen ähnlichen Effekt wie der Schnee haben kann", sagte Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten. Die Nationalparkverwaltung warnt vor einem "lebensgefährlichen Waldbesuch". Neben den Gefahren durch abbrechende Bäume verweist sie auf drohende Erfrierungen und Orientierungslosigkeit.

Wärmebusse und Notunterkünfte für Obdachlose

Unter den Witterungsbedingungen leiden derzeit vor allem die Menschen ohne Dach über dem Kopf. In Hannover und Oldenburg ist die Johanniter-Unfall-Hilfe verstärkt mit ihren Kältebussen im Einsatz. Die Helfer verteilen warme Getränke und Essen, Kleidung, Decken, Drogerieartikel und Masken. In der Landeshauptstadt können Obdachlose laut dem Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband die zentral gelegene Marktkirche als Notunterkunft nutzen. Das Angebot solle vorerst die ganze Woche gelten.

Keine Ausfälle bei Stromnetzen

Anders als zunächst befürchtet, sind Schwierigkeiten mit den Stromnetzen bislang ausgeblieben. Es habe keine Ausfälle gegeben, sagte Mathias Fischer, Sprecher des Netzbetreibers Tennet am Sonntag. Mehrere Netzbetreiber hatten sich zuvor nach eigenen Angaben auf mögliche Störungen durch abgerissene Leitungen eingestellt.

